Bajo un sol intenso, con sombrillas abiertas, gradas llenas y la plaza central abarrotada, San Martín de las Flores convirtió el Sábado de Gloria en una de las actividades más esperadas de la Judea , donde los asistentes representan y padecen la fe.

Este sábado, entre las 12:00 y la 1:00 de la tarde, cientos de participantes formaron parte de la cuereada, una de las escenas con mayor participación dentro de la edición 232 de la Judea de San Martín de las Flores, en San Pedro Tlaquepaque.

La plaza ya estaba llena desde antes del inicio. Familias, grupos de amigos, vecinos y visitantes de otros municipios ocuparon las gradas y banquetas para presenciar y participar en el acto . El ambiente fue diferente al del jueves y viernes: más ruido, más movimiento y más emoción. Había locales abiertos alrededor, gente comprando botanas y refrescos, y algunas personas vestidas acorde a la época, lo que terminó por darle vida a esta tradición.

La cuereada consiste en una representación de penitencia en la que los participantes intercambian golpes en la espalda con sogas, como un acto de sacrificio, purificación de los pecados y manifestación de fe. Dentro de la Judea de San Martín de las Flores, esta escena es muy esperada porque combina religión con una participación profundamente arraigada entre los asistentes.

Para muchas de las personas involucradas, no es una actuación ni solo una costumbre, sino una manda personal.

CORTESÍA.

Uno de los participantes, originario de Tonalá, contó que lleva seis años formando parte de esta tradición y que su presencia en la cuereada se debe a una experiencia que lo marcó a él y a su familia.

“La verdad participo por lo que yo considero un milagro de Dios para mí. Tengo una hija de 8 años; cuando estaba chiquita se nos cayó al ayudarla a bajar las escaleras y se golpeó la cabeza. Estuvo muy grave en el Seguro, casi se me muere. Le rogué a Dios que me la dejara y se me puso bien mi niña. Desde ahí acudo cada domingo a misa y vengo a la cuereada; es también mi manera de limpiarme los pecados que he cometido durante el año, para mantener mi lazo con Dios”, relató.

De acuerdo con los datos del operativo, acudieron alrededor de 10 mil asistentes y participaron cientos de personas en la representación . Se desplegaron 100 elementos entre Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, así como paramédicos, reportándose saldo blanco.

Otro de los asistentes que participó en la representación explicó que, además del aspecto religioso, también existe una intención clara de mantener viva la costumbre de San Martín de las Flores.

“Es una tradición muy bonita, es parte de lo que nos caracteriza como San Martín de las Flores. Yo vengo para seguir fortaleciendo la tradición; además, soy muy creyente. Duele un poco porque sí son sogas de verdad, pero también es parte de la devoción hacia Dios”, compartió.

Aunque el acto tiene un origen religioso, la cuereada es también un evento social que moviliza a la zona y los comercios alrededor de la plaza central lo resintieron de forma positiva.

Un comerciante de una tienda de abarrotes de la plaza explicó que el Sábado de Gloria tiene una dinámica distinta respecto al resto de los días santos, debido al ambiente que se genera.

“Hoy sí es un día en el que vendemos más de lo normal, porque la gente lo vive como un día un poquito más de fiesta. El jueves y viernes es más de adoración y de vivir el proceso; hoy sábado es la liberación de los pecados, entonces se siente como fiesta. Y como se concentra aquí en la plaza, tenemos mucha gente viniendo a comprar cosas: sus papitas, refrescos”, comentó.

Ese contraste entre religión y convivencia es parte de lo que hace particular a la Judea , ya que algunos participan para cumplir una manda o reforzar su fe, mientras que otros también asisten para observar, acompañar, consumir y formar parte del evento.

Con la realización de la cuereada en la plaza principal, San Martín de las Flores cerró la edición 232 de su Judea, reafirmando por qué es considerada patrimonio cultural inmaterial de San Pedro Tlaquepaque.

CORTESÍA.

SV