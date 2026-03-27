¿Cuánto cuestan las casetas para ir a la playa desde Guadalajara?

Para quienes planean salir de vacaciones y disfrutar unos días en la costa durante esta temporada, uno de los gastos a considerar es el pago de casetas en las principales rutas que parten de Guadalajara hacia distintos destinos turísticos.

Puerto Vallarta

Uno de los trayectos más solicitados es el que conduce a Puerto Vallarta. Tomar la llamada vía corta desde la capital jalisciense implica un gasto aproximado de mil 380 pesos en peajes por trayecto. Esto significa que un viaje redondo puede alcanzar los dos mil 760 pesos únicamente en casetas.

A cambio, los automovilistas pueden completar el recorrido en menos de tres horas, lo que convierte a esta ruta en una de las más rápidas hacia el Pacífico.

Durante la tarde de este viernes, el tránsito en la carretera a Nogales se mantenía fluido previo a la incorporación a la autopista hacia Vallarta. Sin embargo, se registraron algunos tramos con tráfico lento en zonas cercanas a avenida Vallarta y el Periférico.

En el camino también se observaba la llegada de visitantes provenientes de otras entidades. Turistas de estados se encontraban en ruta rumbo al destino turístico para pasar varios días de descanso en el puerto.

Manzanillo

Otra opción para quienes buscan mar durante estos días es Manzanillo. El trayecto por la autopista hacia Colima tiene un costo aproximado de 409 pesos en casetas.

Para quienes prefieren destinos sin playa, viajar hacia Ciudad de México también implica considerar el gasto en peajes. Dependiendo de la ruta elegida, el desembolso puede oscilar entre 911 y mil 410 pesos.

Capufe implementa Operativo Semana Santa 2026 y medidas para agilizar el cruce en casetas

Ante el incremento de vacacionistas en las carreteras, Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció el arranque de su operativo especial Semana Santa 2026, el cual estará vigente del 27 de marzo al 12 de abril.

La dependencia informó que espera un aforo superior a los 23 millones de cruces vehiculares en la red nacional.

Para agilizar el tránsito y reducir las filas en las casetas de cobro, Capufe detalló que implementará medidas como la "instalación de cabinas móviles, dotación de mayor cantidad de moneda fraccionaria para agilizar el pago de cuota, cobro adelantado en las plazas con alta afluencia e implementación de carriles reversibles", apoyados por un despliegue de más de tres mil 700 trabajadores operativos.

Si los usuarios requieren conocer los tramos administrados por el organismo, consultar tarifas y/o realizar trámites de facturación pueden visitar la página oficial: www.gob.mx/capufe

EE