La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció una nueva prórroga para el cambio gratuito de placas vehiculares, dirigida a quienes cumplieron con el pago del refrendo 2025 y el Paquete 3x1. Con esta ampliación, las y los contribuyentes tendrán más tiempo para realizar el trámite sin costo adicional.La dependencia estatal informó, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), que el plazo se extiende por dos meses más, estableciendo como nueva fecha límite el viernes 29 de mayo de 2026.Esta medida aplica únicamente para propietarios de vehículos que hayan realizado el pago del refrendo 2025 durante ese mismo año.La Secretaría aclaró que no es necesario agendar cita previa para llevar a cabo el trámite. Las personas interesadas pueden acudir directamente a cualquier recaudadora estatal. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.Con esta extensión, las autoridades buscan reducir la concentración de contribuyentes en las oficinas recaudadoras, permitiendo una atención más ágil y ordenada durante el periodo adicional. Asimismo, la Secretaría de la Hacienda Pública exhortó a la ciudadanía a aprovechar esta prórroga y evitar contratiempos, ya que una vez concluido el plazo, el canje dejará de ser gratuito.Quienes no realicen el trámite antes del 29 de mayo deberán pagar aproximadamente:Además, podrían ser sujetos a sanciones administrativas.Para realizar el canje, es necesario presentar:En Jalisco, deben cambiarse obligatoriamente las placas con diseños "Maguey", "Gota" (verde o roja) y "Minerva", ya que dejarán de tener vigencia legal a partir del 1 de abril de 2026 por no cumplir con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016. El canje aplica para autos, motocicletas, remolques y transporte público. Aunque no es obligatoria una cita, este es el proceso recomendado:Con información de Rubí Bobadilla.EE