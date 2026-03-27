La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció una nueva prórroga para el cambio gratuito de placas vehiculares , dirigida a quienes cumplieron con el pago del refrendo 2025 y el Paquete 3x1. Con esta ampliación, las y los contribuyentes tendrán más tiempo para realizar el trámite sin costo adicional.

Nueva fecha límite para el canje de placas

La dependencia estatal informó, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), que el plazo se extiende por dos meses más, estableciendo como nueva fecha límite el viernes 29 de mayo de 2026.

Esta medida aplica únicamente para propietarios de vehículos que hayan realizado el pago del refrendo 2025 durante ese mismo año.

¿Es necesario hacer cita?

La Secretaría aclaró que no es necesario agendar cita previa para llevar a cabo el trámite. Las personas interesadas pueden acudir directamente a cualquier recaudadora estatal. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas.

Con esta extensión, las autoridades buscan reducir la concentración de contribuyentes en las oficinas recaudadoras, permitiendo una atención más ágil y ordenada durante el periodo adicional.

Asimismo, la Secretaría de la Hacienda Pública exhortó a la ciudadanía a aprovechar esta prórroga y evitar contratiempos, ya que una vez concluido el plazo, el canje dejará de ser gratuito.

¿Cuánto costará el cambio de placas en Jalisco en 2026?

Quienes no realicen el trámite antes del 29 de mayo deberán pagar aproximadamente:

Entre tres mil 500 y cuatro mil pesos en total

Alrededor de dos mil 500 pesos por las placas

Costos adicionales por actualización en el Padrón Vehicular

Además, podrían ser sujetos a sanciones administrativas.

¿Qué se necesita para el cambio de placas en Jalisco?

Para realizar el canje, es necesario presentar:

Comprobante de pago de refrendo 2025 (realizado en ese año)

Placas anteriores al diseño Collage o Cabañas (Minerva, Gota o Maguey)

Identificación oficial vigente (INE, licencia o pasaporte), original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo, original y copia

Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días), original y copia

Comprobante de verificación vehicular (aprobado o no aprobado)

¿Qué placas de Jalisco se van a cambiar?

En Jalisco, deben cambiarse obligatoriamente las placas con diseños "Maguey", "Gota" (verde o roja) y "Minerva" , ya que dejarán de tener vigencia legal a partir del 1 de abril de 2026 por no cumplir con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016.

¿Qué vehículos están obligados a cambiar placas?

El canje aplica para autos, motocicletas, remolques y transporte público.

Guía: Cómo realizar el trámite paso a paso

Aunque no es obligatoria una cita, este es el proceso recomendado:

Reúne todos los documentos solicitados

Verifica que cumplas con el pago del refrendo 2025

Acude a la recaudadora más cercana dentro del horario establecido

Entrega la documentación en ventanilla

Recibe tus nuevas placas una vez validado el trámite

Con información de Rubí Bobadilla.

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