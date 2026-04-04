El Sábado de Gloria es una de las fechas más enigmáticas y profundas para los creyentes. Lejos del bullicio de otras celebraciones, esta jornada se caracteriza por una pausa absoluta, un momento de luto que invita a la introspección antes del gran domingo .

Durante la Semana Santa, este día representa un puente vital entre el dolor de la crucifixión y la alegría de la resurrección . Es el momento exacto en el que el cuerpo de Jesucristo yace en el sepulcro, dejando a sus seguidores en una profunda orfandad espiritual.

El origen del "Día del Ocultamiento de Dios"

Aunque popularmente lo conocemos como Sábado de Gloria, existe un término teológico mucho más profundo. Fue el Papa Benedicto XVI, en el año 2010, quien reflexionó extensamente sobre esta fecha, definiéndola con precisión como el día del ocultamiento divino.

Citando una antigua homilía, el pontífice explicó el misterio con palabras conmovedoras: “Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad, porque el Rey duerme”. Esta frase resume a la perfección el vacío que experimentan los fieles ante la muerte del Salvador .

"Estas palabras evocan aquello que repetimos en el Credo cuando profesamos que Jesucristo 'padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos'".

Teológicamente, este ocultamiento representa el momento en que Cristo descendió a los infiernos. No se trata de un lugar de castigo, sino de la morada de los muertos, donde llevó su luz a las tinieblas más absolutas, demostrando que el amor divino no tiene límites.

Silencio, luto y la tradición en México

En la Iglesia Católica, este es el único día del año donde los altares permanecen completamente desnudos . No se celebra la Eucaristía, no se administran sacramentos (salvo emergencias) y las campanas enmudecen por completo, marcando un respeto absoluto por el luto de la Virgen María.

Históricamente, en ciudades como Guadalajara y en todo el territorio mexicano, existía la costumbre de arrojarse cubetadas de agua. Esta práctica simbolizaba la purificación de los pecados y la renovación del bautismo, un ritual que las familias esperaban con ansias cada año.

Te puede interesar: Así cerró el dólar frente al peso en Semana Santa

Sin embargo, hoy en día, las autoridades prohíben estrictamente esta práctica para cuidar nuestros recursos hídricos. Las multas por desperdiciar agua en estas fechas son severas, por lo que la purificación ha pasado de ser un acto físico a una renovación puramente espiritual e interna.

De la oscuridad a la Vigilia Pascual

Al caer la noche, el luto y el silencio comienzan a disiparse para dar paso a la celebración más importante del cristianismo. La Vigilia Pascual arranca con la bendición del fuego nuevo, un ritual que ilumina la oscuridad y anuncia que la muerte ha sido vencida.

Para vivir este día de forma consciente y conectada con su verdadero significado, te compartimos una lista de tips rápidos que puedes aplicar hoy mismo en tu rutina:

• Fomenta la reflexión: Mantén un ambiente de silencio y meditación en tu hogar. Apaga un rato las pantallas, desconéctate de las redes sociales y dedica unos minutos a la introspección personal o familiar para entender el peso de esta fecha.

• Cuida el agua: Evita por completo la antigua tradición de mojarte en la calle. Recuerda que la verdadera purificación de este día es espiritual, y proteger el medio ambiente en nuestra ciudad es también un acto de profunda responsabilidad y empatía.

• Prepárate para la luz: Ten lista una vela o cirio en casa para encenderla durante la noche. Este sencillo acto te unirá simbólicamente a la Vigilia Pascual, recordando que, tras el ocultamiento de Dios, siempre regresa la luz de la esperanza a la humanidad.

Durante la Semana Santa, este día representa un puente vital entre el dolor de la crucifixión y la alegría de la resurrección. SUN / F. Carranza

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA