ELos aseguramientos de fauna silvestre en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se siguen registrando. Ahora fue el caso de un zopilote negro, una especie categorizada en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

La Policía de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó que elementos adscritos al Grupo Guardabosques de la Comisaría municipal resguardaron a un zopilote negro (Coragyps atratus) en la colonia Jardines de los Historiadores.

Fue a través de un reporte al 911 en el que se alertó que en el cruce de las calles Jesús Galindo y Villa y Miguel Mondragón, de la mencionada colonia, había un zopilote negro con dificultades para volar sobre la banqueta, por lo que los oficiales tapatíos acudieron a verificar.

Los elementos, capacitados en el manejo de fauna silvestre, localizaron al ave al llegar al sitio, la cual aparentemente tenía una de sus alas lesionadas.

Ante esto, el ejemplar fue resguardado y trasladado a la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, donde permanecerá en observación.

Si bien el zopilote negro en México no está considerado como especie en riesgo, según la NOM-059-SEMARNAT-2010, su estado de conservación se encuentra en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como preocupación menor.

Los elementos, capacitados en el manejo de fauna silvestre, localizaron al ave al llegar al sitio, la cual aparentemente tenía una de sus alas lesionadas. ESPECIAL

Lista de animales rescatados en las últimas semanas

Esto se suma a los hallazgos y aseguramientos de otras especies de fauna silvestre que se han dado en las últimas semanas en la ciudad, principalmente de monos araña.

Por ejemplo, este viernes también elementos de la Comisaría de Guadalajara resguardaron a un pequeño mono araña que fue entregado de manera voluntaria por la persona que estaba a su cargo, hecho sucedido en la colonia Lomas del Paraíso.

La misma situación se reportó el pasado 28 de abril cuando se dio a conocer el hallazgo de otro mono en la colonia Morelos, también en Guadalajara, aunque, al parecer, en esa ocasión se trataba de un animal que deambulaba por la zona, tal como ocurrió en el caso del 23 de abril, cuando un mono se electrocutó mientras jugaba entre los cables de la luz.

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