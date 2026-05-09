Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 9 de mayo informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

