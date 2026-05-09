Sábado, 09 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 9 de mayo informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones