Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 9 de mayo informa que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 37%.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey