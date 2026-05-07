El proyecto de Rayados de Monterrey comienza a tomar forma. Este jueves, el club regiomontano anunció a Dennis te Kloese como su nuevo presidente deportivo. El club busca recomponer el rumbo tras quedar eliminados prematuramente durante el Clausura 2026 y al haber registrado un cambio de técnico. En ese sentido, existen rumores que sitúan al argentino Matías Almeyda al frente del equipo en esta nueva etapa.

La designación de Dennis te Kloese llega una semana después de la destitución de José Antonio “Tato” Noriega. La directiva del club albiazul explicó que el nombramiento forma parte de una reestructuración enfocada en fortalecer todas las áreas deportivas del club y consolidar un proyecto sólido a largo plazo.

De manera paralela, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Rayados ya habría tenido acercamientos con Almeyda para ocupar el banquillo regiomontano en esta nueva etapa. Walter Erviti, director deportivo del club, ya habría hecho los primeros contactos con el entorno del "Pelado".

Aunque aún se barajan varios nombres para dirigir al equipo en esta nueva etapa, el técnico argentino es uno de los nombres que más fuerza ha tomado para regresar a Monterrey a un nivel de competencia acorde con su nivel de plantilla. El exentrenador del Sevilla en La Liga gusta por su experiencia en la Liga MX y su exitosa carrera. Sin embargo, Matías ya habría puesto una condición para regresar al futbol mexicano.

Esta es la condición de Matías Almeyda para dirigir a Rayados

Ante ello se habla de que Matías Almeyda desearía convertirse en el entrenador mejor pagado de la Liga MX. Y para ello, habría que superar los cerca de 4 millones de dólares anuales que percibe Antonio "El Turco" Mohamed. Con ello, Rayados buscaría romper el mercado desde el banquillo, previo a realizar la gestión para incorporar nuevas caras en el equipo.

Por otro lado, otros de los nombres que han sido mencionados también son conocidos del futbol mexicano. Entre los señalados se encuentran: Martín Anselmi, Nicolás Larcamón y Antonio Mohamed.

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OB

