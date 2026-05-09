Irán confirma participación en el Mundial, pero exige estas garantías a EU

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán aseguró que su selección jugará el Mundial 2026 siempre y cuando los países anfitriones acepten una serie de garantías para el grupo que conforma la selección. Entre las demandas se incluyen garantías de visados para todos los integrantes, respeto a la bandera y al himno nacional, y medidas de seguridad reforzadas ante la tensión respecto a la guerra que Estados Unidos e Israel sostienen contra el país.Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, pidió ante la televisión iraní que todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema”. El caso es relevante luego de que Canadá y Estados Unidos catalogaran al CGRI como un grupo terrorista.El Mundial 2026 comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado iraní establecerá su base en Tucson, Arizona, y jugará en dicho país frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto durante la Fase de Grupos de la justa mundialista, luego de que la FIFA se negara en más de una ocasión a reagendar los partidos del combinado a México.Al momento, Estados Unidos ha asegurado que los futbolistas iraníes serán admitidos en el territorio durante la competencia. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, abrió la posibilidad de negar visados a miembros de la delegación con lazos con el CGRI. De igual forma, el presidente Trump llegó a declarar que no podía asegurar la seguridad de los jugadores de Irán.Respecto a la situación de la guerra, el día de ayer, el bando estadounidense reveló que esperaba a lo largo de la jornada una respuesta a la propuesta de paz. Las únicas declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán respecto a ello, son que esta propuesta está siendo estudiada y se anunciará la respuesta cuando se llegue a una conclusión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB