Irán confirma participación en el Mundial, pero exige estas garantías a EU

La Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán aseguró que su selección jugará el Mundial 2026 siempre y cuando los países anfitriones acepten una serie de garantías para el grupo que conforma la selección. Entre las demandas se incluyen garantías de visados para todos los integrantes, respeto a la bandera y al himno nacional, y medidas de seguridad reforzadas ante la tensión respecto a la guerra que Estados Unidos e Israel sostienen contra el país.

La participación de Irán en el mundial

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, pidió ante la televisión iraní que todos los jugadores y el cuerpo técnico, especialmente aquellos que han cumplido su servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, deben recibir visados sin ningún problema”. El caso es relevante luego de que Canadá y Estados Unidos catalogaran al CGRI como un grupo terrorista.

El Mundial 2026 comienza el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. El combinado iraní establecerá su base en Tucson, Arizona, y jugará en dicho país frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto durante la Fase de Grupos de la justa mundialista, luego de que la FIFA se negara en más de una ocasión a reagendar los partidos del combinado a México.

Al momento, Estados Unidos ha asegurado que los futbolistas iraníes serán admitidos en el territorio durante la competencia. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, abrió la posibilidad de negar visados a miembros de la delegación con lazos con el CGRI. De igual forma, el presidente Trump llegó a declarar que no podía asegurar la seguridad de los jugadores de Irán.

Negociaciones por la paz

Respecto a la situación de la guerra, el día de ayer, el bando estadounidense reveló que esperaba a lo largo de la jornada una respuesta a la propuesta de paz. Las únicas declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán respecto a ello, son que esta propuesta está siendo estudiada y se anunciará la respuesta cuando se llegue a una conclusión.

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OB