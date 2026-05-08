Policías tapatíos aseguran a un mono araña tras ser entregado de manera voluntaria

Este viernes, elementos de la Comisaría de Guadalajara resguardaron a un pequeño mono araña que fue entregado de manera voluntaria por la persona que estaba a su cargo.

La corporación señaló que fue a través de un reporte al 911 que se supo de este ejemplar. El llamado refería que, dentro de una cochera, en el cruce de las calles Juan José de la Garza y María del Carmen Frías, en la colonia Lomas del Paraíso, se encontraba al parecer un primate, por lo que acudieron a verificar .

Fueron oficiales adscritos al Grupo Guardabosques de la Comisaría de Seguridad tapatía quienes acudieron a atender el hecho, y a su arribo se entrevistaron con el propietario de la finca, quien relató que el animal pertenecía a su hijo desde hace tres años, pero este ya no vivía ahí, por lo que decidió entregarlo de manera voluntaria .

Ejemplar de mono araña rescatado. ESPECIAL

Ante ello, los guardabosques accedieron a asegurar al ejemplar, el cual fue resguardado en buen estado de salud para posteriormente enviarlo a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), en Tlajomulco de Zúñiga, donde permanecerá en observación.

Monos araña que habitan en Guadalajara

Al parecer, se trata de un mono araña (Ateles Geoffroyi), especie que es considerada como en peligro de extinción y se encuentra en la Norma Oficial Mexicana NOM-059.

Apenas el pasado 28 de abril se dio a conocer el hallazgo de otro mono en la colonia Morelos, también en Guadalajara, aunque al parecer, en esa ocasión se trataba de un animal que deambulaba por la zona, tal como ocurrió en el caso del 23 de abril, donde un mono se electrocutó mientras jugaba entre los cables de la luz.

Ambos se encuentran en las instalaciones de la URFST, donde se analiza su evolución y respuesta, a fin de decidir su destino final .

¿Cómo reportar la presencia de fauna silvestre?

En caso de detectar fauna silvestre lesionada o en condición de vulnerabilidad, se debe reportar de inmediato a los números de emergencia en el 9-1-1, o directamente a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al número 33 31 38 30 98, canal oficial para garantizar una atención adecuada y procurar la reintegración de los animales a su hábitat natural, finalizaron las autoridades municipales.

ESPECIAL

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FF