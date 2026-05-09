Dónde comer el Día de las Madres: 5 lugares únicos en Guadalajara

Celebrar el Día de las Madres exige encontrar el lugar perfecto para que mamá pueda comer delicioso y sentirse homenajeada en Guadalajara. ¿Qué mejor manera de hacerlo que explorando propuestas gastronómicas auténticas, alejadas de las cadenas comerciales y llenas de alma?

Este próximo 10 de mayo, la ciudad ofrece opciones que combinan tradición y sabores de autor. Estos sitios, recomendados por AD Magazine, ofrecen una atmósfera íntima y platillos memorables para esta fecha especial.

El tributo al maíz: Xokol y Nejayote Molino

Si tu madre es amante de la cocina mexicana de raíz, el barrio de Santa Tere resguarda dos tesoros invaluables. Primero, Xokol, un restaurante de alto concepto donde el maíz criollo es el protagonista absoluto; aquí, el acto de cenar se vuelve un ritual comunitario bajo un techo adornado con mazorcas , ideal para una velada sofisticada.

Por otro lado, si prefieren un plan matutino, Nejayote es la opción perfecta. Este molino de nixtamal ofrece desayunos extraordinarios como los tlacoyos de masa azul, demostrando que la sencillez de una tortilla recién hecha puede elevarse a la categoría de alta cocina en un ambiente relajado y acogedor .

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Mariscos de autor al fuego: La Casa de las Brasas

Para las madres que disfrutan de los sabores del mar con un toque contemporáneo, este espacio ubicado en la zona de Arcos Vallarta es una parada obligatoria. El restaurante se especializa en mariscos preparados al carbón de mezquite que sorprenden al paladar . Imagina consentirla con unos camarones gigantes al habanero y cúrcuma o unos ostiones frescos, todo maridado con una excelente selección de vinos mexicanos.

El diseño industrial del lugar contrasta maravillosamente con la calidez del servicio, creando una atmósfera moderna, vibrante y perfecta para una comida de celebración donde el producto local brilla en cada bocado.

Encanto de barrio y tradición de mercado: RinTinTin Café y Yunaites

Si buscan una charla íntima acompañada de pan recién horneado, RinTinTin Café en la Colonia Americana es el refugio ideal. Este pintoresco café de especialidad ofrece roles de canela inolvidables y chilaquiles tatemados en un entorno lleno de arte local y diseño apapachador . En contraste, para una experiencia vibrante y llena de folclor, Yunaites es la joya oculta dentro del Mercado IV Centenario. Aquí, el chef Fabián Delgado sirve lo que él llama "menjurjes pueblerinos", transformando el clásico desayuno de mercado en un festín gourmet con platillos como la encotijada o las gorditas de cerdo en mole , todo preparado a la vista sobre un comal humeante que evoca la nostalgia del hogar.

Que no te agarren las prisas celebrando a mamá

Tips rápidos para una celebración perfecta:

Reserva con anticipación : Lugares como Xokol tienen alta demanda; asegura tu mesa días antes.

: Lugares como Xokol tienen alta demanda; asegura tu mesa días antes. Llega temprano a los desayunos : En Yunaites y Nejayote Molino, las filas comienzan temprano; madrugar garantizará los mejores platillos.

: En Yunaites y Nejayote Molino, las filas comienzan temprano; madrugar garantizará los mejores platillos. Explora el menú de bebidas : No te pierdas el café de olla en el mercado o el RinTinTin Tonic para refrescar la tarde.

: No te pierdas el café de olla en el mercado o el RinTinTin Tonic para refrescar la tarde. Considera el estacionamiento : Al estar en barrios tradicionales o mercados, planifica tu llegada en transporte de plataforma para mayor comodidad.

: Al estar en barrios tradicionales o mercados, planifica tu llegada en transporte de plataforma para mayor comodidad. Déjate guiar por el personal: Pregunta por las sugerencias del día, especialmente los mariscos frescos en La Casa de las Brasas.

Estas cinco propuestas culinarias demuestran que la escena gastronómica tapatía está en su mejor momento, ofreciendo calidad, calidez y un profundo respeto por los ingredientes. Elige el concepto que mejor resuene con la personalidad de tu festejada, organiza los detalles con tiempo y prepárate para regalarle un momento de felicidad pura alrededor de la mesa .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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