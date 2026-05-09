Este sábado 9 de mayo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con un ambiente meteorológico inestable que combina una densa nubosidad con un calor persistente. Los tapatíos han soportado semanas de altas temperaturas, pero las condiciones atmosféricas actuales indican que un cambio significativo está a punto de ocurrir en la región occidente del país.

Según los reportes más recientes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará máximas de hasta 35 grados Celsius poco después del mediodía. Esta situación mantendrá una sensación térmica elevada , por lo que el ambiente bochornoso seguirá siendo el protagonista indiscutible durante la mayor parte de la jornada sabatina en la ciudad.

¿Qué nos espera exactamente este sábado?

Durante este día, existe una probabilidad del 20% de precipitaciones ligeras y aisladas , las cuales podrían presentarse de forma intermitente. Estas lloviznas tienen mayor posibilidad de registrarse en las zonas sur y occidente de municipios aledaños como Zapopan y Tlaquepaque , brindando un ligero frescor a los habitantes de estas áreas específicas.

Aunque estas primeras gotas no serán suficientes para mitigar por completo el intenso bochorno acumulado, sí ofrecerán un respiro momentáneo muy necesario. Al caer la noche, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 17 grados Celsius, regalando una velada mucho más agradable y fresca para quienes decidan salir a disfrutar del fin de semana.

Ante este panorama, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, sugieren mantenerse prevenidos. Recomiendan enfáticamente no guardar el paraguas si tienes planes al aire libre, ya que el clima primaveral en nuestra ciudad se caracteriza por ser impredecible y las sorpresas vespertinas son bastante comunes.

El giro radical de la próxima semana

Si el calor extremo de hoy te parece sofocante y agotador, las proyecciones meteorológicas a corto plazo traen excelentes noticias para los próximos días de mayo. Los modelos climáticos indican que la circulación anticiclónica que ha mantenido los cielos despejados comenzará a ceder, abriendo paso a la humedad proveniente del Océano Pacífico.

A partir del lunes 11 y especialmente el martes 12 de mayo, la probabilidad de tormentas en la capital de Jalisco se dispara drásticamente, alcanzando entre un 70% y un 90% . Este incremento marca el inicio no oficial de la temporada de precipitaciones, un evento crucial para recargar los mantos acuíferos de la región.

Este cambio radical se debe a la transición natural hacia la temporada húmeda, un fenómeno sumamente esperado tras semanas de intensa radiación solar. La falta de lluvias recientes incluso ha comenzado a impactar los niveles de agua del Lago de Chapala, por lo que estas próximas tormentas representan un alivio tanto para la población como para el ecosistema local.

Tips rápidos para sobrevivir al clima tapatío

• Mantente hidratado y protegido: Bebe agua natural constantemente a lo largo del día, incluso si el cielo luce completamente nublado. Además, es vital utilizar protector solar con FPS 50+ durante las horas de mayor radiación, ya que los rayos ultravioleta logran filtrarse a través de las nubes y pueden dañar tu piel severamente.

• Prepárate para la lluvia inminente: Viste ropa ligera, preferentemente de algodón y colores claros, para tolerar el calor del mediodía. Sin embargo, no olvides llevar contigo un impermeable ligero o un paraguas compacto en tu mochila, especialmente si tus actividades diarias se extienden hasta el anochecer, cuando las lloviznas suelen sorprender a los transeúntes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN e IAM

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