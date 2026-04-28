Aseguran a otro mono araña perdido en calles de Guadalajara

La mañana de este martes, la Comisaría de Guadalajara dio a conocer el aseguramiento de otro ejemplar de mono araña, ahora, en calles de la colonia Morelos.

Fueron los oficiales adscritos al grupo de Guardabosques de la Comisaría de Seguridad los encargados del aseguramiento, que se logró a partir de un reporte hecho al 9-1-1, en el cual se informó que dentro de un domicilio, ubicado en Cisneros y 8 de Julio, se encontraba un mono araña, por lo que acudieron a verificar.

Mono araña rescatado por Guardabosques de Guadalajara. ESPECIAL / Policía de Guadalajara

La Comisaría explicó que, una vez que los elementos llegaron al punto del reporte, la persona propietaria del lugar les relató que fue al arribar a su casa que vio el ejemplar en el exterior, y este se abalanzó sobre él, procediendo a pedir la ayuda.

Fue así que los oficiales, capacitados en el manejo de fauna silvestre, aseguraron al animal y lo remitieron a la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco, donde entrará a observación y donde permanecerá a resguardo.

El ejemplar, señaló la corporación tapatía, se encuentra en la Norma Oficial Mexicana NOM-059, ya que su especie se encuentra en peligro de extinción.

El ejemplar r es parte de una especie que se encuentra en peligro de extinción. ESPECIAL / Policía de Guadalajara

Otros rescates de monos en el Área Metropolitana de Guadalajara

Apenas el pasado jueves se dio a conocer el hallazgo y rescate de un mono araña de la especie (Ateles Geoffroyi) en la colonia Benito Juárez, también en Guadalajara.

La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) confirmó que el animal se había electrocutado, tal como lo referían las imágenes compartidas en redes sociales, donde se apreciaba al monito jugando entre los cables de la CFE.

El ejemplar hembra rescatado permanece en las instalaciones de la URFST, donde se analiza su evolución y respuesta, a fin de decidir su destino final.

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¿Cómo reportar la presencia de fauna silvestre?

En caso de detectar fauna silvestre lesionada o en condición de vulnerabilidad, se debe reportar de inmediato a los números de emergencia en el 9-1-1, o directamente a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al número 33 31 38 30 98, canal oficial para garantizar una atención adecuada y procurar la reintegración de los animales a su hábitat natural, finalizaron las autoridades municipales.

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OB