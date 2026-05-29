Rechazan transportistas restricciones de horario durante partidos del Mundial

Diferentes organizaciones de transportistas como AGRUAS, AMOTAC JALISCO, CONATRAM, Empresarios del Corredor Guadalajara-Chapala, FEMATRAC, INDECO y UCMA que juntos representan el 95% de los transportistas en Jalisco, y transportan el 97% de las mercancías del estado, manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas que representaría trabajar con las restricciones de horarios que les fueron impuestas durante los partidos del Mundial de Futbol 2026.

"Queremos hacer del conocimiento que estamos a favor de los trabajos realizados por los diferentes órganos de los Gobiernos, Federal, Estatal y Municipal para la realización del tercer mundial celebrado en nuestro país y en nuestro estado. Pero estamos preocupados por las acciones que pretenden implementar en materia de vialidad, movilidad y transporte de mercancías en los días que se desarrollara la justa mundialista", dijeron.

Explicaron que el pasado 25 de mayo de 2026 funcionarios del Gobierno del Estado les expusieron, vía Zoom, las afectaciones viales para los días 11, 18, 23 y 26 de junio de 2026, que es cuando se desarrollarán los partidos en nuestro estado.

"Estas afectaciones expresadas son de aproximadamente de 11 horas del día productivo, tres horas durante la mañana, cuatro horas antes del partido y cuatro horas después del partido , en donde se nos exhorta a poder planear y acomodar la logística para evitar congestionar las vialidades de nuestra ciudad", indicó.

Por este motivo, dijeron que las empresas de trasporte de carga no están en acuerdo con las medidas ya que implicarán afectaciones económicas, de seguridad, de consumo de combustible y en contratos de entregas JUST IN TIME que algunos clientes tienen pactados con nuestras operaciones de transporte de carga.

Aunado a esto, las autoridades les pidieron que hicieran uso del Macrolibramiento, que cuenta con un costo aproximado de $700.00 por recorrido completo.

"Eso representa un gasto no contemplado en nuestra operación, así como un aumento en el gasto de combustible", precisó.

En un ejercicio que se realizó en conjunto de las asociaciones, confederaciones y federaciones de transporte de carga de Jalisco se promedian cerca de 4,000 operaciones que entran a la ciudad diariamente y que no podrán ingresar en esos días o utilizar las vías señaladas este gasto de representa en $11,200,000 en casetas y en combustible de $14,537,828.57 por los días de partido.

"Dentro de estas afectaciones le podemos sumar que el Gobierno del Estado aún no cuenta con paradores en las vías de comunicación y al no tener acceso a la ciudad las unidades estarán detenidas fuera de ella y en donde los operadores no contarían con los básicos como baño, alimento y un lugar para descansar sin estar expuestos a un riego de seguridad", añadieron.

Por este motivo, pidieron que las tres horas de la restricción de horario que se cuentan en un día previo y el día de partido sean suspendidas para poder realizar las operaciones logísticas con los clientes y así poder eficientar 6 horas de operaciones.

Además pidieron que estos mismos días no se realice el cobro de las casetas del Macrolibramiento para el transporte de carga , también solicitaron apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Caminos para estar en vigilancia permanente en los días de partido para que las unidades que no pudieron ingresar a la ciudad estén seguras en las inmediaciones de la carreteras del estado y ayuda en informar y señalar cuáles son las rutas alternas para el transporte de carga.

JM