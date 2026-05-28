A dos semanas de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde Guadalajara albergará distintos partidos de esta justa deportiva, el Gobierno de Jalisco —a través de su Coordinación General Estratégica de Seguridad— afirmó que se encuentra listo en materia de seguridad, infraestructura y Protección Civil para activar los filtros de vigilancia en la que se requerirán en las distintas sedes que serán clave en la Zona Metropolitana.

Durante la rueda de prensa semanal de seguridad, Alfonso Briseño Torres, Director de Gestión Transversal de la Coordinación General Estratégica Territorial través de la Mesa de Seguridad, afirmó que las distintas dependencias han desarrollado de forma conjunta los puntos clave de cada uno de los operativas, enfocados en mantener el orden público, la inclusión y la integridad de las y los asistentes no solo a los partidos, sino también a las sedes de los FIFA Fan Fest, mediante filtros de revisión controlados.

"Jalisco se encuentra listo trabajando desde todas las dependencias para que este evento sea un espacio seguro incluyente y digno para todas las personas", aseveró el director durante su intervención.

Es así que para garantizar la efectividad de estos filtros de seguridad en el ingreso de los recintos, las autoridades estatales diseñaron tres instrumentos específicos bajo los cuales se hará el despliegue de las fuerzas operativas y viales en los diferentes accesos de la ciudad, los cuales toman como base las experiencias y los resultados obtenidos en eventos de preparación de alta concurrencia que sirvieron como esquemas de prueba previos para afinar la respuesta institucional y el control de masas.

"Al interior de la Mesa de seguridad se han elaborado tres grandes documentos: El plan general de seguridad, el protocolo del FIFA Fan Fest y el protocolo de la ‘Última milla’. Estos documentos han sido base precisamente para el trabajo que hemos estado desarrollando", explicó Briseño Torres.

Contemplan tres grandes protocolos de seguridad para el Mundial y el FIFA Fan Fest

Así, dijo el director, el esquema de filtros y vigilancia del gobierno estatal se basó en el modelo integral que articula los datos estratégicos en los puntos de revisión, el despliegue coordinado de los elementos en campo, la capacitación técnica de los cuerpos policiacos y el contacto directo con la población. De acuerdo con las evaluaciones internas de las corporaciones locales, este diseño garantiza que el paso por las zonas de control sea fluido y eficaz.

"Este modelo se sustenta en cuatro pilares fundamentales: inteligencia preventiva, coordinación operativa institucional, formación especializada del personal de seguridad y comunicación permanente con la ciudadanía", dijo Briseño Torres.

Por ejemplo, señaló respecto de las inmediaciones del Estadio Guadalajara, el despliegue operativo contempla filtros de acceso bajo una estrategia integral denominada ‘Última milla’, la cual está orientada a resguardar a las y los aficionados desde el perímetro exterior en las avenidas aledañas al recinto, considerando que, además, no podrán ingresar personas sin boleto para los partidos.

El operativo además incluye, dijo el director, el establecimiento de zonas de amortiguamiento, señalizaciones claras, presencia permanente de agentes y puntos de control escalonados que funcionarán como los primeros filtros de revisión para facilitar el flujo peatonal seguro hacia el inmueble deportivo.

"Hemos diseñado un plan de ´Ultima milla' que comprende el trayecto final hacia los recintos oficiales, corredores peatonales señalizados, con presencia permanente de seguridad, puntos de control escalonados para la gestión ordenada de flujos, zonas de amortiguamiento y rutas diferenciadas para personas con discapacidad adultos mayores y familias", detalló.

Por otra parte, explicó Briseño Torres, para el caso del FIFA Fan Fest que se llevará a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, se definió que los filtros de seguridad operarán de manera permanente en los accesos a la Plaza de la Liberación.

Para evitar retrasos y aglomeraciones, considerando que se espera la presencia simultánea de alrededor de 18 mil personas por punto de encuentro, la estrategia integra metodologías de revisión electrónica para agilizar el ingreso sin la necesidad de realizar inspecciones lentas "o invasivas".

"El protocolo FIFA Fan Festival precisamente será el punto de encuentro más vibrante que será aquí en la plaza de la liberación y que estará abierto a la comunidad para garantizar su tranquilidad, hemos implementado en estos planes, precisamente una tecnología de revisión y no invasiva de los accesos, así como presencia estratégica y visible de acuerdos de seguridad", aseguró el director.

Autoridades apuntan a considerar partidos como México-Corea como “Semáforo Rojo”

"El FIFA Fan Fest será un evento en el que tendremos un aforo contemplado de alrededor de 18 mil personas de manera simultánea. Sin embargo, esta cifra, por supuesto, aumentará mucho, porque hay que recordar que la entrada al FIFA Fan Fest será gratuita, será libre, y habrá partidos durante todo el día. Son 104 partidos los que se van a estar televisando en el Fan Fest", comentó.

Así, dijo Briseño Torres, y ante la alta convocatoria que tendrán además ciertos encuentros de la fase de grupos en el Estadio Guadalajara y sus respectivas transmisiones, que han sido considerados como "Semáforo Rojo", como el México-Corea, la Mesa de Seguridad mantendrá un esquema de monitoreo especial en los filtros de entrada para prevenir saturaciones y asegurar la correcta evacuación en los perímetros.

"Habrá partidos que tenemos catalogados como "Semáforo Rojo" precisamente, porque serán partidos de alta convocatoria, como el México-Corea que se celebrará aquí en el estadio de Guadalajara, en donde tendremos seguramente el FIFA Fan Fest lleno, pero estamos prácticamente preparados", finalizó el director.

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AO

