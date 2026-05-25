Apuestan por mujeres conductoras para cubrir déficit de choferes en el transporte público de Jalisco

Este lunes fue dada a conocer una nueva convocatoria para que más mujeres puedan capacitarse como conductoras del transporte público, en busca de incrementar el personal femenino en el sector y también contribuir a abatir el déficit de personas conductoras en el sistema de transporte público.

En rueda de prensa, las autoridades estatales dieron a conocer que en esta nueva generación de conductoras se abre la puerta para capacitar a 80 mujeres con interés en formarse como conductoras especializadas y, al terminar el proceso, se les abre la puerta para sumarse al sistema del transporte público en sus distintas modalidades.

De acuerdo con las cifras de las autoridades estatales, en las cinco generaciones previas se ha podido capacitar a 239 mujeres, de las cuales poco más de 120 están trabajando en alguna unidad del transporte público, ya sea del sistema de camiones de Mi Transporte o del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

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Lo anterior, explicó Ana Fernanda Barajas, directora de Investigación y Cultura Vial de la Secretaría de Transporte (Setran), ha sido gracias a distintas estrategias que impulsan que las mujeres puedan adquirir mayor experiencia en el manejo de unidades de transporte público, más allá de su capacitación inicial.

"En esta última generación que tuvimos hicimos una vinculación importante. Trabajamos con Siteur y con Peribus Metropolitano para que nos prestaran unidades para practicar. Como se les pide experiencia a las chicas, pues ¿cómo adquirir experiencia si no tienen la oportunidad más que hacerlo dentro del programa? Así que extendimos la ronda de prácticas en unidades reales para que las chicas pudieran tener mayor experiencia", refirió la directora.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor (d), junto a Ana Fernanda Barajas, directora de Investigación y Cultura Vial de la Setran (d). EL INFORMADOR/R. Bobadilla

"De hecho, hay varias que ya incluso pasan a ser parte del área administrativa. Son chicas muy talentosas que fueron creciendo ya en estos últimos meses. La verdad, estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo y la gestión que recibimos de ambas empresas", añadió.

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En este contexto, las autoridades estatales afirmaron que hay 10 mujeres que están ingresando a trabajar en las nuevas unidades del nuevo sistema de la Línea 5 al Aeropuerto en Siteur.

Darán apoyos a las mujeres que aprueben la capacitación

Las mujeres seleccionadas en esta convocatoria para cursar este entrenamiento recibirán formación en un centro de capacitación certificado por la Dirección General de Seguridad Vial, apoyo para obtener su licencia de transporte público, su gafete de transporte público, exámenes toxicológicos, atención a la salud mental, psicológica y emocional, y también, una vez aprobada la capacitación, un apoyo económico de 11 mil pesos mensuales, añadió Ana Fernanda Barajas.

De acuerdo con Diego Monraz, secretario de Transporte en Jalisco (Setran), mediante esta estrategia, que impulsa becas para motivar que las mujeres continúen su carrera en este sector, se apuesta por abonar a disminuir el rezago de personas conductoras en el transporte público. Dicho rezago, a decir de Monraz, ronda los 550, pero de acuerdo con el sector transportista, supera los mil 600.

"Este tipo de becas, de cursos, de capacitación, ayudan a ofrecer no solamente más conductores y conductoras, sino también ayudan a ir abatiendo el rezago y la brecha de género que existía en el sector. Creemos que por cada mujer conductora, no solamente hay una unidad más trabajando en la calle, sino que hay una unidad con calidad, con cuidados, con alta eficiencia y, sobre todo, calificación de los usuarios del transporte público. Pero, obviamente, sí, esta es una de las respuestas desde el Gobierno del Estado para mejorar la cobertura y la frecuencia del transporte público", afirmó el secretario.

Setran impulsa el desarrollo personal y profesional de las mujeres

Por su parte, Jesús Soto, director general de Seguridad Vial, explicó que, si bien se espera que las mujeres conductoras capacitadas en este programa puedan sumarse al servicio del transporte público de la ciudad gracias a los conocimientos que obtienen en sus capacitaciones, también pueden sumarse a otros sectores, como el transporte de carga o de personal, lo que beneficia su crecimiento laboral y personal más allá del servicio público.

En este sentido en particular, destacó Diego Monraz, es que estas capacitaciones han permitido que las mujeres fortalezcan su autonomía y salgan adelante en su crecimiento personal y profesional e, incluso, gracias a ello algunas han podido salir de situaciones de violencia en las que vivían, haciéndolas más independientes económicamente.

Monraz destacó que las capacitaciones han permitido que las mujeres fortalezcan su autonomía y salgan adelante en su crecimiento personal. ESPECIAL/Setran

"Por eso este programa es tan importante, porque no solamente abre una oportunidad laboral, también abre una puerta simbólica, social y humana en un sector donde, durante mucho tiempo, la presencia de mujeres fue vista como algo poco común. Hoy, con esta sexta generación, queremos decir con toda claridad que las mujeres no solamente usan el transporte público, también pueden conducirlo, transformarlo y dignificarlo desde su trabajo, desde su trato, desde su mirada y, por supuesto, desde su presencia", dijo por su parte Karina Hermosillo, coordinadora de Gestión del Territorio.

"Este programa ha demostrado que, cuando una política pública está bien orientada, puede cambiar trayectorias de vida, puede darle a una mujer estabilidad económica, independencia y desarrollo profesional. Pero también puede enviar un mensaje muy poderoso a toda la sociedad. No hay espacios prohibidos para las mujeres cuando existe talento, preparación y condiciones de igualdad, y eso es justamente lo que buscamos", añadió.

Extienden el programa a municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara

El secretario de Transporte del Estado, Diego Monraz, destacó que la novedad de esta convocatoria es que, por primera vez, se abrirán estos cursos de capacitación también en Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y en Ciudad Guzmán.

"Son lugares donde también los transportistas nos mencionaban que existe carencia de conductores y conductoras, y que qué mejor que fueran mujeres conductoras", dijo el secretario.

"Necesitábamos ofrecer esta capacitación más allá del Área Metropolitana de Guadalajara, donde se concentran más del ochenta y tantos por ciento de rutas de transporte público, pero tenemos otras localidades en el Estado donde también se veía muy oportuno y conveniente llevar el programa. Entonces, por primera vez, vamos a ampliar el programa más allá del Área Metropolitana de Guadalajara" , dijo por su parte Soto Morfin.

El programa ahora llegará a municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. ESPECIAL/Setran

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¿Cuáles son los requisitos para la capacitación de mujeres conductoras?

Los requisitos de aplicación y beneficios serán los mismos que para el caso de las postulaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con Ana Fernanda Moreno, se tienen previstos 80 lugares para el mismo número de mujeres capacitadas, divididos de la siguiente manera: serán 25 para la ZMG, 25 para Puerto Vallarta, 15 para Tepatitlán y 15 para Ciudad Guzmán.

"Las inscripciones están abiertas hasta completar los expedientes, y la intención es que podamos hacer difusión de la convocatoria para que las mujeres, particularmente en las regiones, puedan incorporarse" , añadió la directora.

La convocatoria abrirá esta misma semana, una vez que sea publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, por lo que se recomienda mantenerse al tanto de los medios de comunicación y redes sociales oficiales de la Setran y el Siteur.

Los requisitos para aplicar al programa de capacitación son:

Ser mujer entre los 22 y los 55 años cumplidos.

Contar con una licencia de conducir vigente y de automovilista o chofer, con una antigüedad de la licencia de por lo menos dos años.

Acreditar escolaridad mínima de secundaria mediante su certificado.

Residir en el municipio o región donde aplica la convocatoria.

Acreditar que tengan buena vista con o sin lentes.

Contar con el conocimiento, habilidad y pericia de conducir un vehículo estándar.

Presentar una carta de no antecedentes penales.

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MB

