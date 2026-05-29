El Congreso de Jalisco declaró como Área Natural Protegida al Bosque El Centinela y Cañadas de San Isidro, a petición del Ayuntamiento de Zapopan.

La declaratoria se emitió para una zona con una extensión superficial de 254 hectáreas y por causa de utilidad pública.

Buscan preservar espacios verdes para las familias

La diputada del Partido Verde, Yussara Canales, explicó que la intención es generar beneficios ambientales y sociales para los habitantes de Jalisco, además de sumar este espacio a las áreas naturales que buscan rescatar desde el Congreso local.

“Es una de las iniciativas de las áreas naturales protegidas que hemos podido rescatar, llevamos dos de tres. Que los jaliscienses tengan un área segura, donde tengan áreas verdes, aire limpio, donde puedan pasar días en familia, donde estén rodeados de naturaleza”, señaló la legisladora.

Establecen restricciones dentro del bosque

El decreto aprobado por el Congreso contempla múltiples restricciones dentro del área protegida.

Entre ellas, no se permitirán eventos comerciales, venta de productos ni reuniones familiares o privadas que congreguen a más de 20 personas. Tampoco podrá colocarse mobiliario como toldos, mesas, sillas, lonas, casas de campaña, hamacas, camas elásticas o brincolines.

Asimismo, quedará prohibido el uso de drones, generadores de energía eléctrica y cualquier tipo de instalación temporal.

Prohibiciones para proteger flora y fauna

De igual manera, el decreto establece restricciones adicionales como la práctica de motociclismo, tirar basura o introducir residuos desde el exterior, así como dejar desechos fuera de los contenedores.

También se prohíben actividades como la cacería, cetrería, uso de pirotecnia o globos, ingreso de vehículos ajenos a la operación del bosque y la colocación o difusión de propaganda.

El documento impide además introducir tanques de gas LP, acetileno o gas comprimido, así como realizar eventos con fines religiosos.

Resaltan importancia ambiental en Zapopan

Otra de las medidas contempla evitar el maltrato a los árboles de la zona, el ingreso de mascotas sin correa, las descargas de aguas residuales y cualquier acción que genere contaminación en el subsuelo o afecte a la fauna del lugar.

La diputada aseguró que esta petición provenía desde la legislatura pasada, por lo que con la aprobación se da cumplimiento a la solicitud realizada por el Gobierno de Zapopan para proteger una de las áreas verdes más importantes de la zona norte del municipio.

EE