La tarde de este viernes 29 de mayo de 2026, la Fiscalía de Jalisco confirmó la muerte del empresario del sector joyero Jaime Arias García, quien se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado 26 de mayo, cuando presuntamente salía de compras en el municipio de San Gabriel.

"Lamentamos confirmar el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García. La Fiscalía del Estado investiga el caso con rigor; se han solicitado peritajes que permitirán establecer la causa del deceso y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos", señaló la dependencia estatal a cargo de las investigaciones.

Esta es la ficha oficial de búsqueda de Jaime Arias que publicó la Fiscalía. ESPECIAL

En este sentido, la Fiscalía Estatal señaló que por respeto al proceso y a la propia investigación, en este momento no pueden compartirse más detalles, pero en cuanto existan condiciones para hablar sobre los avances del caso estos estarán difundiéndose públicamente de manera oportuna.

Alistaban protesta por la desaparición de Jaime Arias

La información se da a conocer momentos antes de que se llevara a cabo una protesta convocada para exigir su pronta localización, la cual estaba prevista para realizarse a las 16:30 horas en la Glorieta Minerva, en Guadalajara.

Justo se tenía planeada una marcha para exigir la localización de Jaime Arias. ESPECIAL

¿Qué se sabe de la desaparición de Jaime Arias?

Apenas ayer, jueves por la noche, la Comisión Estatal de Búsqueda compartió la ficha de búsqueda de Jaime Arias García, de 73 años, quien fue visto por última vez el pasado 26 de mayo en la colonia Centro del municipio de San Gabriel.

Según la información disponible, tras realizar diversas compras en establecimientos locales, se dirigió hacia el conocido cruce carretero de Cuatro Caminos con destino a la comunidad de Alista, cuando se perdió comunicación con él.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, videograbaciones de la zona encontraron que, después del hecho, su vehículo había sido captado circulando en vías aledañas, pero este no era conducido por Jaime, sino por una persona desconocida. Más tarde se localizó el automotor en el municipio vecino de Ciudad Guzmán, con huellas de sangre.

Al ser un reconocido líder joyero de Jalisco, quien incluso había sido condecorado con diferentes distinciones, la Cámara Joyera emitió un comunicado para exhortar a las autoridades jaliscienses a dar inmediatamente con el paradero del señor Jaime.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante este lamentable acontecimiento que refleja la lamentable situación de inseguridad que persiste en distintas regiones de nuestro Estado y que vulnera la tranquilidad y seguridad de todas y todos los jaliscienses”, expresó la Cámara de Joyería Jalisco.

JM