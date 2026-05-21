La cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 ya comenzó en Guadalajara. Este jueves avanzaron los trabajos de instalación del FIFA Fan Festival que se realizará en el Centro Histórico durante la Copa del Mundo y que recibirá a miles de aficionados nacionales y extranjeros.

Como parte de los preparativos, ya fueron colocadas vallas metálicas de hasta dos metros de altura en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad , principalmente en las inmediaciones de Plaza de Armas y Plaza Liberación.

Además, comenzó el montaje del escenario principal y la instalación de la pantalla gigante donde los aficionados podrán seguir los encuentros del Mundial y disfrutar de las distintas actividades programadas para el evento.

Las adecuaciones también incluyen la implementación de un circuito cerrado de videovigilancia y el incremento de antenas de wifi para reforzar tanto la seguridad como la conectividad. Con ello, las autoridades buscan ofrecer mayor cobertura de internet gratuito y monitoreo permanente durante el desarrollo del Fan Fest .

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

De acuerdo con las autoridades, durante las próximas dos semanas continuarán las restricciones en varias cuadras del Centro Histórico mientras avanzan los trabajos de acondicionamiento de espacios.

Pese a las modificaciones en la zona, las oficinas públicas ubicadas en el primer cuadro tapatío, entre ellas el Congreso del Estado y el Poder Judicial, mantendrán operaciones con normalidad.

Las obras ya comenzaron a generar afectaciones en la movilidad. La estación Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, ubicada frente al Palacio de Gobierno, fue cerrada temporalmente debido a los trabajos que se realizan en la zona.

En materia de seguridad, se desplegará un operativo de gran magnitud para resguardar el FIFA Fan Festival. Más de 20 mil elementos participarán en las labores de vigilancia , especialmente porque dentro del evento estará permitida la venta de bebidas alcohólicas.

Asimismo, las autoridades confirmaron que durante los días de partido del Mundial se restringirá la circulación de transporte de carga pesada sobre Periférico después de las 15:00 horas, con el objetivo de agilizar la movilidad y reforzar la seguridad vial en la ciudad.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV