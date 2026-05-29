Los decomisos de hidrocarburo robado, delito también conocido como huachicol, se continúan registrando en Jalisco.

En esta ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de Jalisco informó que integra una carpeta de investigación tras el aseguramiento de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes hicieron del conocimiento del fiscal federal que, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del poblado Los Acahuales, localizaron dos tractocamiones con reporte de robo y un vehículo sin placas abandonados.

Al hacer una revisión, las autoridades aseguraron las dos pipas con dos tanques acoplados con aproximadamente 14 mil 500 litros de hidrocarburo , por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

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FGR Jalisco informa de decomiso de hidrocarburo en Degollado

Apenas este jueves, la FGR en Jalisco también informó de otro aseguramiento, pero en el municipio de Degollado, el que más ordeñas de hidrocarburo tiene a nivel nacional.

La FGR detalló que fueron los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quienes, al llevar a cabo recorridos en las inmediaciones de la comunidad de Quirino, perteneciente al municipio referido, localizaron un centro de acopio probablemente clandestino y varios contenedores con hidrocarburo abandonados.

Al hacer una revisión, las autoridades inhabilitaron el centro de acopio y aseguraron cuatro contenedores con aproximadamente 18 mil litros de hidrocarburo.

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El pasado miércoles, también se habían asegurado otros 21 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Ayotlán.

Mientras que el día martes, la FGR detalló que se localizaron e inhabilitaron seis tomas clandestinas en los municipios de Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Atotonilco El Alto, los cuales han sido detectados como municipios con alta incidencia de robo de hidrocarburo debido a la infraestructura de Pemex en la zona, sobre todo por el poliducto Salamanca-Guadalajara.

JM