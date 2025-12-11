¿Quiénes están obligados a cambiar placas vehiculares en Jalisco?

Con el objetivo de que todo el parque vehicular de la entidad cuente con los diseños que cumplen con la normativa federal vigente, este año el Gobierno de Jalisco ha impulsado el procedimiento de sustitución de placas.

De acuerdo con las autoridades, los conductores que no acaten la indicación podrán recibir sanciones, las cuales implican multas y la posibilidad de retener el vehículo.

Para facilitar el trámite, desde inicio de 2025 se implementó el programa de "Paquetazo 3x1", el cual permite a los contribuyentes realizar el canje de placas de manera gratuita, además de la verificación vehicular, con solo cubrir el pago del refrendo vehicular.

¿Quiénes deben cambiar placas en Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco, el canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas placas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas", implementado a principios de 2025.

Según Luis García Sotelo, secretario de la Hacienda Pública, este mes de diciembre todas las terminaciones numéricas pueden realizar la sustitución de placas vehiculares. Para facilitar el trámite a los ciudadanos, se implementaron horarios extendidos en las oficinas recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de 08:00 a 18:00 horas, mientras que la recaudadora ubicada en el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) permanece abierta de las 08:00 a las 22:00 horas.

También se cuenta con atención los sábados de 08:00 a 14:00 horas, con el objetivo de ofrecer opciones amplias para que las y los jaliscienses concluyan su proceso sin contratiempos.

Prevén prórroga para hacer cambio de placas

Debido a que todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre y reanudarán operaciones el 2 de enero por la carga de información correspondiente a la nueva Ley de Ingresos 2026, el último día para hacer el canje de láminas en 2025 es el 26 de diciembre próximo.

No obstante, Hacienda Pública prevé una prórroga para los contribuyentes que no han podido agendar cita debido a la saturación en el sistema, atribuida a los contribuyentes rezagados, para poder hacer el cambio el siguiente año sin penalizaciones. El único requisito sería haber pagado el refrendo vehicular en 2025.

