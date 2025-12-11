¿Quién va a cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en 2025?

El 12 de diciembre es una de las fechas más importantes en la tradición católica en México, pues este día se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe, considerada "la madre de todos los mexicanos". Uno de los momentos más emblemáticos durante esta celebración es la interpretación de las mañanitas, que este año estarán encabezadas por grandes voces.

Como es habitual, las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe tendrá dos transmisiones principales, dirigidas por Televisa y TV Azteca. Cada una de estas cadenas televisivas ha convocado a destacados artistas que buscan darle un homenaje a la Morenita ante los miles de peregrinos que desde hace varios días comenzaron a llegar al cerro del Tepeyac desde distintas localidades del país.

¿Quiénes cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025?

Televisa y TV Azteca han confirmado transmisiones especiales de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, las cuales podrán verse a partir de las 23:00 horas de este jueves 11 de diciembre.

Cada una de estas cadenas reunirá a talentos de la música nacional. Por un lado, TV Azteca contará con la participación de Tatiana, Denisse de Kalafe, Priscila y su hija Sara Ángel, Germán Montero, Nacho Cano y el coro Malinche, Esmeralda Ugalde, Carolina Ross, Viviann Baeza, además de Luz Elena González y al padre José de Jesús en la conducción por Azteca Uno y Azteca 7.

Por su parte, Televisa confirmó a Carlos Rivera, Ana Cirré, Víctor García, Aída Cuevas, Daniela Romo, Alex Fernández y Lucero Mijares. El en vivo estará a cargo de Julieta Lujambio y podrá verse a través de Las Estrellas, N+ Foro y la plataforma ViX.

Justo una hora antes del 12 de diciembre, se tienen previstos los conciertos de estos artistas en honor a La Guadalupana, con el objetivo de acompañar a los feligreses en este momento especial con música mariana.

La serenata a la Virgen de Guadalupe es una tradición que mantiene unidas a familias y comunidades. Con ella, los devotos pretenden agradecer las bendiciones obtenidas.

