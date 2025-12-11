Este jueves, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que arribó desde temprana hora a la Ciudad de México para participar en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada por el Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Vamos a participar en conjunto con gobernadoras y gobernadores de todo el país, el propio secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch, y todo el Gabinete de Seguridad, para seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno federal y seguir dando muy buenos resultados para Jalisco y para todo México, en un trabajo siempre en equipo y Al Estilo Jalisco", dijo el Gobernador a través de sus redes sociales oficiales.

Durante la pasada reunión de seguridad, el Gobernador de Jalisco tomó la palabra para instar a las autoridades a que se puedan homologar los criterios de seguridad en todas las centrales de autobuses para evitar desapariciones con fines de reclutamiento por parte del crimen organizado.

"Se ha propuesto en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, la posibilidad de homologar la reglamentación de las centrales camioneras a los aeropuertos para poder tener mayores filtros de seguridad que eviten el reclutamiento, principalmente, de jóvenes. Es decir, que los boletos del camión tengan impreso el nombre del pasajero, que haya un filtro de seguridad para pasar a los andenes y que en el momento en que suban a los autobuses también se contraste el nombre del boleto con la identificación oficial. Eso nos ayudaría mucho a evitar movilidad y reclutamiento de jóvenes a nivel nacional, porque hoy las centrales camioneras, al ser privadas, no están obligadas a tener estas medidas de seguridad", intervino Lemus Navarro.

Uno de los temas abordados por Omar García Harfuch fue el llamado a las y los gobernadores de México a fortalecer sus fiscalías estatales y sus policías locales, que son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad.

"Recordemos que son las policías estatales y municipales las que acuden de inmediato al llamado de una emergencia, las que acompañan al comerciante que teme por su negocio o que brindan auxilio inmediato al ciudadano que es víctima de un delito, como el más común, que es el robo", expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

La reunión del Consejo de este jueves está proyectada para desarrollarse alrededor del mediodía.

AO

