Por la celebración de las Fiestas Guadalupanas que cada año se llevan a cabo en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde cientos de personas se dan cita para agradecer a la virgen y hacerle llegar sus peticiones, las autoridades municipales y estatales han implementado un operativo de acompañamiento, vigilancia y seguridad con la participación de 350 elementos de diversas dependencias.

El operativo se desarrollará los días 11 y 12 de diciembre en el entorno del Santuario, y tan solo la Policía de Jalisco desplegó ya, desde ayer miércoles y hasta el sábado próximo un total de 50 uniformados, tanto de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Metropolitana, como de la Policía Vial.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, los oficiales viales estarán distribuidos en las vías aledañas al recinto religioso, pues asistirán a conductores y peatones ante los cierres en calles de la zona. Entre las calles que cerrarán y tendrán presencia de oficiales viales están los cruces de Alcalde con Herrera y Cairo y Guillermo Prieto; Manuel Acuña, Hospital, Francisco Zarco y Liceo, desde las 18:00 horas de este jueves y hasta los primeros minutos del sábado.

En tanto, los elementos preventivos estarán pie-tierra, en bicicleta, motocicleta y con ayuda del C2 Móvil Cybertruck tanto para prevenir y combatir incidencias delictivas como para apoyar y orientar a las y los feligreses.

Por su parte, Manuel Romo, Secretario General del ayuntamiento de Guadalajara, detalló que serán 300 elementos operativos del municipio de Guadalajara los que participarán en el operativo, "donde el despliegue más amplio estará a cargo del área de Protección Civil y Bomberos, quienes participarán con 100 elementos, vigilando que todas las acciones se desarrollen con tranquilidad". También se dispondrá de 46 elementos de la comisaría municipal.

Además, a través de la Comisión Dictaminadora, se permitirá la instalación en el Jardín Santuario y alrededores de hasta 180 comercios para la venta de alimentos, botanas y artículos religiosos principalmente, finalizó la alcaldía tapatía.

"Se recomienda a quienes acudan a las celebraciones religiosas mantenerse hidratados, en caso de llevar menores o adultos mayores, que porten una identificación a la vista y, de notar algo inusual, buscar a uno de los oficiales o pedir apoyo de emergencia al 911", finalizó por su parte la Secretaría de Seguridad del Estado.

