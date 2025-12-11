El Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara compartió información sobre un hombre, deportista olímpico, quien manifiesta la autoridad, es aliado de un cartel criminal, y quien podría encontrarse oculto en México.

Se trata de Ryan James Wedding, ex jugador olímpico de snowboarder, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, después de su articipaciones deportivas "Wedding se dedicó al delito como narcotraficante transnacional".

El Gobierno de Estados Unidos señala que Wedding lidera una compleja organización transnacional del crimen organizado que coordinaba la adquisición y el transporte de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos y Canadá. Además se le señala por el homicidio de al menos cuatro personas.

ESPECIAL / Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara

"El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico y aliado de un cártel. Se cree que está oculto en México. Hay hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Si lo has visto, llama al 55-25-79-20-00", señala el Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara a través de sus redes sociales oficiales.

El FBI mantiene una ficha de búsqueda al tenerlo como uno de "los más buscados", y por quien, efectivamente, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Wedding.

"Si se encuentra fuera de Estados Unidos, comuníquese con la embajada o el consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, comuníquese con la oficina local del FBI en su ciudad", añadió el FBI en su página oficial respecto del ex deportista.

