Esta semana, el Parque de la Revolución, también conocido como Parque Rojo, fue reabierto tras su restauración de cara a la Copa del Mundo 2026. Este emblemático sitio de la ciudad había sido reconocido durante los últimos años como un punto de venta donde, cada semana, a modo de tianguis, se reunían más de 500 comerciantes.En abril del año pasado, las autoridades comenzaron a cerrar áreas del parque para iniciar trabajos de mantenimiento, por lo que, desde entonces, los comerciantes ya no pudieron instalarse en este espacio público, ubicado en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo.Algunos vendedores reaccionaron en contra de la medida con manifestaciones, por lo que, en su momento, el gobierno de Guadalajara convocó a mesas de diálogo para que pudieran continuar con sus actividades, pero con ajustes.El pasado miércoles 25 de marzo se llevó a cabo la reapertura del parque, encabezada por autoridades municipales.En el evento, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que el espacio fue protegido contra la actividad comercial, por lo que los comerciantes que instalaban sus puestos los sábados no regresarán al parque.Indicó que los vendedores fueron reubicados a otros puntos de la ciudad, como el Tianguis Cultural en las inmediaciones del Parque Agua Azul, Mezquitán y la explanada del Refugio.La alcaldesa destacó que, a diferencia de la situación que enfrentaban en el Parque de la Revolución, en estos nuevos lugares tienen “certeza de su espacio”.Durante la reapertura, un grupo de manifestantes exigió que se les permitiera instalarse nuevamente los sábados. Ante esto, Delgadillo señaló que se respetarán todas las manifestaciones, pero enfatizó que el comercio, como se instalaba anteriormente, no volverá al parque.Verónica Delgadillo informó que se tienen programadas diversas actividades culturales y recreativas para el parque, con el objetivo de fomentar la convivencia y la apropiación del espacio público por parte de chicos y grandes.“Este parque, que por generaciones nos ha llenado a las tapatías y tapatíos y que había estado relacionado con muchas dinámicas sociales muy positivas, llegó a un momento en el que colapsó. (…) Había dinámicas que estaban intoxicando a nuestra ciudad”, dijo.Estas fueron algunas de las acciones realizadas en el Parque de la Revolución:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB