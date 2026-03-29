Visita la alberca RecreActiva GRATIS del Code

La alberca RecreActiva del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) de la Unidad Deportiva López Mateos reabre sus puertas este 2026 con acceso completamente gratuito, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan refrescarse, activarse y convivir en un ambiente seguro.

El espacio opera los fines de semana, sábado y domingo, desde el pasado 21 de marzo, hasta el 29 de noviembre, con un horario de 11:00 de la mañana a 16:00 horas y con un cupo limitado a 300 personas por día, con el objetivo de garantizar una experiencia ordenada y segura para todas y todos los asistentes.

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Durante su reapertura, se contemplan fechas especiales en Semana Santa (del 2 al 5 de abril) y Semana de Pascua (del 9 al 12 de abril). Posteriormente, el servicio estará disponible únicamente los fines de semana, a partir del 25 de abril y hasta el cierre de temporada.

Más allá de ser un espacio recreativo, la alberca busca fomentar la actividad física, la convivencia familiar y hábitos saludables, ayudando a prevenir problemas como el sedentarismo, el sobrepeso y enfermedades crónicas.

CORTESÍA/ Facebook/ Code Jalisco.

Requisitos para hacer uso de la alberca RecreActiva del Code

Para asegurar la seguridad de las y los visitantes, el programa contará con personal capacitado, supervisión constante y un reglamento claro.

Entre las principales medidas destacan:

Horario de servicio: 11:00 a 16:30 hrs.

La persona responsable del grupo o familia deberá entregar una identificación oficial vigente en el acceso

Los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto en todo momento

El responsable del grupo deberá firmar una carta de exoneración al ingresar

Todo usuario deberá permitir la revisión de mochilas, bolsas o maletas por parte del personal autorizado

Está prohibido el ingreso con alimentos o bebidas alcohólicas

Únicamente se permiten bebidas hidratantes en envases de plástico (queda estrictamente prohibido el uso de envases de vidrio)

Cada persona es responsable de sus pertenencias. No nos hacemos responsables por objetos perdidos o extraviados.

Se solicita cuidar las instalaciones, incluyendo baños, regaderas y material acuático, así como camastros y sombrillas

Se solicita que el tiempo en la ducha sea lo más corto posible

Código de vestimenta para el uso de la alberca RecreActiva del Code

Mujeres: traje de baño de una sola pieza

traje de baño de una sola pieza Hombres: short tipo bermuda exclusivo para alberca (queda prohibido el uso de prendas de mezclilla o algodón)

short tipo bermuda exclusivo para alberca (queda prohibido el uso de prendas de mezclilla o algodón) Uso de gorro de natación y mujeres con cabello largo mantenerlo recogido.

Está prohibido correr, empujar o realizar juegos bruscos dentro o en los alrededores de la alberca.

Los carriles están destinados únicamente para nado libre. Está estrictamente prohibido impartir clases o entrenamientos con fines de lucro dentro de esta área, ya que el programa es completamente gratuito y recreativo

Por seguridad, está prohibido aventarse de clavado en la alberca

Con esta iniciativa, el Code ofrece una alternativa accesible y segura para disfrutar del agua, el ejercicio y la convivencia durante gran parte del año.

CORTESÍA/ Facebook/ Code Jalisco.

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