Visita la alberca RecreActiva GRATIS del Code

La alberca RecreActiva del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) de la Unidad Deportiva López Mateos reabre sus puertas este 2026 con acceso completamente gratuito, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan refrescarse, activarse y convivir en un ambiente seguro.El espacio opera los fines de semana, sábado y domingo, desde el pasado 21 de marzo, hasta el 29 de noviembre, con un horario de 11:00 de la mañana a 16:00 horas y con un cupo limitado a 300 personas por día, con el objetivo de garantizar una experiencia ordenada y segura para todas y todos los asistentes.Durante su reapertura, se contemplan fechas especiales en Semana Santa (del 2 al 5 de abril) y Semana de Pascua (del 9 al 12 de abril). Posteriormente, el servicio estará disponible únicamente los fines de semana, a partir del 25 de abril y hasta el cierre de temporada.Más allá de ser un espacio recreativo, la alberca busca fomentar la actividad física, la convivencia familiar y hábitos saludables, ayudando a prevenir problemas como el sedentarismo, el sobrepeso y enfermedades crónicas.Para asegurar la seguridad de las y los visitantes, el programa contará con personal capacitado, supervisión constante y un reglamento claro.Entre las principales medidas destacan:Con esta iniciativa, el Code ofrece una alternativa accesible y segura para disfrutar del agua, el ejercicio y la convivencia durante gran parte del año.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA