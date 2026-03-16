La prórroga concedida por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco para la sustitución de placas de forma gratuita está a punto de llegar a su fin, lo que significa que, tras la fecha límite, aquellos que no cuenten con láminas vigentes se enfrentarán a las consecuencias.

El año pasado, el gobierno estatal implementó el esquema de Paquetazo 3x1, a través del cual los contribuyentes pudieron acceder al canje gratuito y a la verificación vehicular únicamente con el pago anual del refrendo. Sin embargo, muchas de las personas que cumplieron con la obligación fiscal no alcanzaron a hacer el trámite. En este escenario, se anunció una prórroga de tres meses para realizar el procedimiento.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento en Jalisco se registraron más de 1 millón 290 mil cambios de placas, lo que representa un avance importante en este proceso, que fortalece el control vehicular y contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

¿Qué pasa si no hago el cambio de placas a tiempo?

La Secretaría de la Hacienda Pública informó que, a partir de abril, el cambio de placas tendrá costo. El monto, que puede ascender a los 2 mil 500 pesos, deberá ser cubierto por aquellas personas que no aprovecharon el esquema para el canje gratuito.

Contar con placas actualizadas es uno de los requisitos que todo vehículo en la entidad debe cumplir para poder circular en la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Seguridad, Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

En este contexto, los vehículos que circulen con placas vencidas podrán ser sujetos a sanciones como multas, las cuales serán aplicadas por oficiales de la Policía Vial del Estado conforme a la normativa vigente.

¿Cómo realizar el cambio gratuito de placas en Jalisco?

La prórroga aplica para quienes hayan pagado su refrendo en el 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro.

Para hacer el canje, es necesario reunir la documentación requerida:

Identificación oficial vigente en original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos) en original y copia

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Comprobante de verificación vehicular (aprobada o no)

Juego de placas anterior

Los documentos deben ser entregados por los contribuyentes en la oficina recaudadora correspondiente. La cita se saca en línea a través del portal: https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ .

¿Cuáles son los horarios de las oficinas recaudadoras?

Para facilitar el trámite, las recaudadoras ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara operan de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

En tanto, las recaudadoras ubicadas en municipios del interior del estado brindan atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

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MB

