Este fin de semana, Guadalajara se llena de opciones para quienes buscan aprovechar su tiempo libre y vivir experiencias diferentes sin salir de la ciudad. La capital jalisciense ofrece una agenda variada que combina cultura, entretenimiento, música, teatro, deporte y actividades para toda la familia, convirtiéndose en el destino ideal para disfrutar desde el viernes hasta el domingo.Ya sea que prefieras recorrer el Centro Histórico iluminado por festivales visuales, asistir a una obra de teatro, disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales o simplemente pasar una tarde distinta en actividades al aire libre, la ciudad tiene alternativas para todos los gustos y presupuestos.Además, los principales recintos de Guadalajara como el Auditorio Telmex, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, Expo Guadalajara y la Arena Guadalajara serán sede de eventos que prometen reunir a miles de personas durante estos días. Desde espectáculos familiares y funciones escénicas hasta partidos de futbol y shows en vivo, la cartelera del fin de semana se mantiene completamente activa.Si todavía no tienes plan, esta puede ser la oportunidad perfecta para organizar una salida con amigos, una cita en pareja, una actividad familiar o incluso disfrutar de un momento a solas explorando nuevos espacios. Aquí te dejamos algunas de las mejores opciones para saber qué hacer este fin de semana en Guadalajara.Si estás buscando planes para salir, disfrutar de buena música, asistir a una obra de teatro o simplemente vivir algo diferente en la ciudad, este fin de semana hay una gran variedad de eventos para elegir.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP