Este fin de semana, Guadalajara se llena de opciones para quienes buscan aprovechar su tiempo libre y vivir experiencias diferentes sin salir de la ciudad. La capital jalisciense ofrece una agenda variada que combina cultura, entretenimiento, música, teatro, deporte y actividades para toda la familia , convirtiéndose en el destino ideal para disfrutar desde el viernes hasta el domingo.

Ya sea que prefieras recorrer el Centro Histórico iluminado por festivales visuales, asistir a una obra de teatro, disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales o simplemente pasar una tarde distinta en actividades al aire libre, la ciudad tiene alternativas para todos los gustos y presupuestos.

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Además, los principales recintos de Guadalajara como el Auditorio Telmex, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, Expo Guadalajara y la Arena Guadalajara serán sede de eventos que prometen reunir a miles de personas durante estos días. Desde espectáculos familiares y funciones escénicas hasta partidos de futbol y shows en vivo, la cartelera del fin de semana se mantiene completamente activa.

Si todavía no tienes plan, esta puede ser la oportunidad perfecta para organizar una salida con amigos, una cita en pareja, una actividad familiar o incluso disfrutar de un momento a solas explorando nuevos espacios. Aquí te dejamos algunas de las mejores opciones para saber qué hacer este fin de semana en Guadalajara.

¿Qué hacer este fin de semana en Guadalajara?

Si estás buscando planes para salir, disfrutar de buena música, asistir a una obra de teatro o simplemente vivir algo diferente en la ciudad, este fin de semana hay una gran variedad de eventos para elegir.

GDLUZ 2026

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Centro Histórico de Guadalajara

Horario: 19:30 horas

Precio: Entrada libre. Más información aquí.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios

Precio: Entrada libre. Más información aquí.

Obra de teatro: ¿Quién más quiere mi tierra?

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $150

Obra de teatro: Conversando con el diablo

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:00 horas

Precio: $450-$800

Concierto: Los Espíritus

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

5° Congreso de Medicina Estética Face & Body 2026

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 08:00 horas

Lux 060

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Domo Code Alcalde

Horario: 18:00 horas

Precio: $413-$3 mil 720

Concierto: Raphael

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$1 mil 400

Obra de teatro: La voluntad de las hormigas rojas

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $120

Show: ¡A vivir! de Odín Dupeyron

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $900-$1 mil 300

Concierto: Lola Club

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$900

Concierto: Memo Hawk

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:30 horas

Precio: $250

Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-n-fire

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 12:00 horas

Precio: $440-$3 mil 953

Concierto: Kany García

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$3 mil 500

Concierto: Saurom – El Principito Tour 2025

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 300

Concierto: Josué Alaniz

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:00 horas

Precio: $550

Liga MX: Chivas vs Tijuana

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Estadio AKRON

Horario: 19:00 horas

Precio: $638-$3 mil 529. Más información aquí.

Expo Maternidad & Bebé

Fecha: Sábado 25 y domingo 26 de abril

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 11:00 horas

Obra de teatro: Niños de cartón

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $100

Concierto: Ricardo Montaner

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $556-$8 mil 44

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Concierto: Saurom Acústico

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $700

Concierto: AlcolirykoZ

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: C3 Stage

Horario: 22:00 horas

Precio: $700-$900

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