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Qué hacer en Guadalajara del 24 al 26 de abril: Festivales, conciertos, shows y más

La cartelera del fin de semana en Guadalajara incluye eventos gratuitos, espectáculos internacionales y opciones culturales para todos

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

GDLUZ, cine al aire libre y shows en distintos recintos forman parte de la amplia oferta de entretenimiento. ESPECIAL

GDLUZ, cine al aire libre y shows en distintos recintos forman parte de la amplia oferta de entretenimiento. ESPECIAL

Este fin de semana, Guadalajara se llena de opciones para quienes buscan aprovechar su tiempo libre y vivir experiencias diferentes sin salir de la ciudad. La capital jalisciense ofrece una agenda variada que combina cultura, entretenimiento, música, teatro, deporte y actividades para toda la familia, convirtiéndose en el destino ideal para disfrutar desde el viernes hasta el domingo.

Ya sea que prefieras recorrer el Centro Histórico iluminado por festivales visuales, asistir a una obra de teatro, disfrutar de conciertos de artistas nacionales e internacionales o simplemente pasar una tarde distinta en actividades al aire libre, la ciudad tiene alternativas para todos los gustos y presupuestos.

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Además, los principales recintos de Guadalajara como el Auditorio Telmex, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, Expo Guadalajara y la Arena Guadalajara serán sede de eventos que prometen reunir a miles de personas durante estos días. Desde espectáculos familiares y funciones escénicas hasta partidos de futbol y shows en vivo, la cartelera del fin de semana se mantiene completamente activa.

Si todavía no tienes plan, esta puede ser la oportunidad perfecta para organizar una salida con amigos, una cita en pareja, una actividad familiar o incluso disfrutar de un momento a solas explorando nuevos espacios. Aquí te dejamos algunas de las mejores opciones para saber qué hacer este fin de semana en Guadalajara.

¿Qué hacer este fin de semana en Guadalajara?

Si estás buscando planes para salir, disfrutar de buena música, asistir a una obra de teatro o simplemente vivir algo diferente en la ciudad, este fin de semana hay una gran variedad de eventos para elegir.

GDLUZ 2026

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Centro Histórico de Guadalajara
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: Entrada libre. Más información aquí. 

Funciones de cine al aire libre

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Parques de Guadalajara
  • Horario: Varios
  • Precio: Entrada libre. Más información aquí.

Obra de teatro: ¿Quién más quiere mi tierra?

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $150

Obra de teatro: Conversando con el diablo

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $450-$800

Concierto: Los Espíritus

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

5° Congreso de Medicina Estética Face & Body 2026

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Horario: 08:00 horas

Lux 060

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Domo Code Alcalde
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $413-$3 mil 720

Concierto: Raphael

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 400

Obra de teatro: La voluntad de las hormigas rojas

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $120

Show: ¡A vivir! de Odín Dupeyron

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $900-$1 mil 300

Concierto: Lola Club

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$900

Concierto: Memo Hawk

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $250

Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-n-fire

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 12:00 horas
  • Precio: $440-$3 mil 953

Concierto: Kany García

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$3 mil 500

Concierto: Saurom – El Principito Tour 2025

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650-$1 mil 300

Concierto: Josué Alaniz

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550

Liga MX: Chivas vs Tijuana

Expo Maternidad & Bebé

  • Fecha: Sábado 25 y domingo 26 de abril
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Horario: 11:00 horas

Obra de teatro: Niños de cartón

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $100

Concierto: Ricardo Montaner

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $556-$8 mil 44

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Concierto: Saurom Acústico

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $700

Concierto: AlcolirykoZ

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 22:00 horas
  • Precio: $700-$900

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