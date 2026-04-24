Este viernes 24 de abril de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) experimentará un aumento verdaderamente significativo en las temperaturas diurnas, marcando el inicio oficial de un fin de semana que promete ser sumamente caluroso y seco para todos los habitantes.

De acuerdo con los reportes meteorológicos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de hoy se caracterizará por cielos completamente despejados desde temprana hora, garantizando una nula probabilidad de lluvia en toda la región centro del estado de Jalisco .

Los termómetros en la capital tapatía registrarán una temperatura máxima que escalará rápidamente hasta los 33 grados Celsius durante la tarde, mientras que la mínima reportada al amanecer fue de apenas 13 grados, lo que refleja un contraste térmico bastante marcado para la población.

El origen del incremento térmico: ¿Por qué hace tanto calor hoy en la ciudad?

Este drástico aumento en las temperaturas responde directamente a un fuerte sistema anticiclónico que actualmente domina gran parte del occidente del territorio nacional , el cual se encarga de disipar cualquier formación nubosa y permite que la radiación solar impacte de forma directa sobre la superficie.

Especialistas adscritos al Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierten que la ausencia casi total de ráfagas de viento fresco agravará considerablemente la sensación térmica, especialmente en las zonas con mayor densidad de asfalto y tráfico vehicular constante.

Aunado a esto, los niveles de humedad relativa en el ambiente se mantendrán inusualmente bajos, rondando apenas el 20 por ciento, lo que generará un entorno sumamente seco que podría causar irritación en las vías respiratorias, resequedad en la piel y molestias oculares en los ciudadanos.

Pronóstico extendido: Lo que nos espera para el fin de semana en la metrópoli

Si considerabas que el calor de este viernes ya era lo suficientemente intenso, los modelos climáticos más recientes indican que el termómetro no dará tregua y, por el contrario, seguirá escalando de manera sostenida durante el transcurso del sábado y el domingo próximos.

Para el inicio de la siguiente semana, específicamente entre el lunes y el martes, se pronostica que las temperaturas máximas alcancen los alarmantes 36 grados Celsius , acercándose peligrosamente a los récords históricos de calor registrados para un mes de abril en nuestra metrópoli.

Ante estas condiciones climáticas extremas que afectarán por igual a municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, el equipo editorial de El Informador ha recopilado las mejores recomendaciones preventivas para que la población pueda hacer frente a esta inminente ola cálida sin poner en riesgo su salud.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir al calor tapatío durante estos días

- Mantén una hidratación constante: Es vital beber al menos dos o tres litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no experimentas una sensación de sed evidente, para prevenir un peligroso golpe de calor o un cuadro de deshidratación severa.

- Utiliza protección solar adecuada: Aplica generosamente un bloqueador con factor de protección mayor a 50 antes de salir de casa, ya que el índice de radiación UV alcanzará niveles extremos de hasta 14 puntos durante este viernes y el resto del fin de semana.

- Evita la exposición solar directa: Limita estrictamente tus actividades físicas, deportivas o recreativas al aire libre en el horario comprendido entre las 11:00 y las 16:00 horas, que es el periodo de mayor intensidad en la radiación solar sobre nuestra región.

Finalmente, las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a toda la ciudadanía prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, quienes resienten con mayor gravedad estas drásticas variaciones climáticas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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