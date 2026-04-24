Como se comprometió Karla Planter desde su llegada a la rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y en colaboración con el Gobierno de Jalisco, a través del OPD Servicios de Salud Jalisco, así como con el ayuntamiento de Puerto Vallarta, este viernes 24 de abril fue colocada la primera piedra de lo que será el primer hospital-escuela de la UdeG en la costa de la entidad.

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El hospital formará parte de la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara

Se trata del hospital-escuela que llevará por nombre "Hospital Civil de la Costa", y que formará parte de la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara, y el cual se ubicará en el municipio de Puerto Vallarta.

El objetivo de este centro de salud es que la población tenga un nuevo espacio de atención a la salud pública y a la vez que las y los médicos y personal de enfermería tengan la oportunidad de quedarse en su región para llevar a cabo su desarrollo profesional y, por supuesto, al desempeñar su labor, sin tener que trasladarse a otras zonas de Jalisco, y generando arraigo y economía.

El Hospital de la Costa beneficiará a más de 300 mil personas

La directora destacó que la consolidación de esta red, con la construcción del Hospital Civil de la Costa, bajo el modelo universitario del hospital-escuela, beneficiará a más de 300 mil personas que residen en la zona de influencia de los nueve municipios de la región, entre ellos, por supuesto, Puerto Vallarta, pero también Mascota, Tomatlán, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, entre otros.

Este es un día histórico para nosotros, y estamos muy contentos y muy honrados de estar aquí anunciando este proyecto: la consolidación de la Red del Hospital Civil de Guadalajara con el modelo de hospital-escuela. Y esto es el resultado de las alianzas estratégicas entre el gobierno del Estado, la Universidad de Guadalajara y el OPD Hospital Civil de Guadalajara.

"Porque la salud es un derecho que debe vivirse con dignidad, cercanía y, sobre todo, con calidad", resaltó María Elena González. En su intervención, la rectora general de UdeG, Karla Planter, recordó que hace apenas un año, cuando dialogaba sobre este proyecto con el exrector Ricardo Villanueva, preguntaba cuál era el sitio donde se tenía mayor urgencia para comenzar.

¿Cómo se dividirá el Hospital Civil de la Costa?

María Elena González, directora de la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara, explicó que este nuevo espacio constará de dos módulos, uno de seis niveles y otro de cuatro, con una superficie de construcción mayor a 35 mil metros cuadrados.

El espacio contará con 180 camas de hospitalización, seis quirófanos, 35 consultorios, y se otorgarán 60 especialidades médicas y quirúrgicas y de alta especialidad, como cardiología, medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecobstetricia, entre otras.

Por supuesto, contará con área de análisis clínicos e imagenología.

Se determinó que fuera en Vallarta por estas razones

Así, a partir de distintos análisis y gestiones, se determinó que fuera Vallarta, por las condiciones de comorbilidad y mortalidad de las y los habitantes de la región. Nuevo Hospital Civil de la Costa impactará en la región en los próximos 100 años.

Así, dijo Karla Planter, este nuevo nosocomio representa el inicio de una historia que se proyectará a, por lo menos, los próximos 100 años, y que será recordada por responder al mismo espíritu de la red universitaria: "Es la universidad yendo a formar, es los hospitales y la salud yendo hacia la gente, y no que la gente vaya a la salud a la ciudad", resaltó.

El hospital-escuela se encontrará en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa, y para su construcción la UdeG pondrá la mitad de los recursos, mientras que la otra mitad correrá a cargo del Gobierno de Jalisco.

Un impacto para la Zona Metropolitana de Guadalajara

Planter Pérez añadió que el hospital-escuela de la Costa, sin duda, también impactará en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al despresurizar los servicios de quienes ahora se consultarán en su propia región, además de que, al fortalecer a las regiones (en este caso, a la Costa), se fortalece su crecimiento y se evita que tengan que salir de sus regiones de origen para desempeñarse en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La rectora también abordó un poco sobre el déficit de personal de la salud y de camas para la atención de pacientes en el caso de Jalisco, por lo cual, destacó que esta nueva etapa de la red representa también la oportunidad de seguir formando y dignificando profesionales de la salud que, además, se busca que se queden en la entidad y su región para servir a las y los jaliscienses.

Planter mencionó que esta unidad de salud, dijo, beneficiará a la atención de la problemática de salud que tiene la región, particularmente para las personas que no cuentan con seguridad social, considerando el déficit de servicios de especialidad y alta especialidad.

Además, el modelo del hospital-escuela será formador de campos clínicos para todo el personal de la salud:

Médicos

Enfermeras

Ingenieros biomédicos

Trabajadoras sociales

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Todo lo que se requiere y es muy importante, derivado del crecimiento de la población en esta región, que no ha crecido a la par de los servicios de salud que se otorgan aquí.

"Por eso, todas estas personas podrán ser atendidas de manera oportuna en este hospital-escuela, sin tener que trasladarse a otros lados", manifestó la rectora.

"Un nuevo espacio que trascenderá en la historia de Jalisco"

En su intervención, el gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, coincidió en que este nuevo espacio será un legado que trascenderá en la historia de Jalisco, tal cual lo comenzó Fray Antonio Alcalde cuando echó a andar el primer Hospital Civil, en Guadalajara, en 1787.

Para todo ello, dijo, es que se ha apostado por seguir colaborando para ampliar la red de hospitales civiles, y con ello, la cobertura de salud para quienes no cuentan con seguridad social, por lo cual se comenzó con el Hospital Civil de Oriente, se impulsa ahora el de Puerto Vallarta y se continuará en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán.

Por su parte, Luis Ernesto Munguía, alcalde de Puerto Vallarta, celebró la llegada de este hospital escuela al municipio, que calificó como "uno de los proyectos más trascendentales de la región en materia de salud", y que ya había sido esperado por toda la población. Ante ello, aplaudió también la coordinación alcanzada entre el municipio, el Estado y la Universidad de Guadalajara, que dijo es resultado del saber dejarse guiar por las necesidades, pero también por las y los especialistas, pues se trata de un beneficio directo para las personas.

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