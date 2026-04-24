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Activan bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta hoy 24 de abril

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta este viernes 24 de abril de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este viernes 24 de abril de 2026. NTX / ARCHIVO

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este viernes 24 de abril de 2026. NTX / ARCHIVO

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este viernes 24 de abril.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar. En ese sentido, se mantiene la indicación de precaución, aunque no se prohíbe el ingreso en ninguno de los espacios hasta el momento. 

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:

  • Extremar precauciones al ingresar al mar.
  • Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.
  • Evitar nadar en zonas señalizadas, si hubiese, con bandera roja.
  • Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

  • Playa Palmares – Amarilla
  • Playa Conchas Chinas – Amarilla
  • Playa Muertos – Amarilla
  • Playa Burros – Amarilla
  • Playa Malecón – Amarilla
  • Playa Camarones – Amarilla
  • Playa del Holly – Amarilla
  • Playa de Oro – Amarilla

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

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