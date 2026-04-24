Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este viernes 24 de abril.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar. En ese sentido, se mantiene la indicación de precaución, aunque no se prohíbe el ingreso en ninguno de los espacios hasta el momento. Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para el día de hoy:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB