Top 5 de lugares de Guadalajara para comer rico por menos de 500 pesos

Encontrar opciones gastronómicas accesibles en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) parece un desafío en estos tiempos. Sin embargo, la capital jalisciense resguarda tesoros culinarios invaluables.

Los tapatíos y turistas buscan constantemente alternativas para disfrutar de la rica gastronomía local sin exceder un presupuesto de 500 pesos por persona.

Según los archivos de EL INFORMADOR y diversas guías gastronómicas locales, e xisten establecimientos históricos que mantienen intacta su relación calidad-precio. Esto demuestra que el buen comer no está peleado con la economía.

Ruta tradicional: ¿Dónde comer en Guadalajara con menos de 500 pesos?

Para responder al dónde y quién, hemos seleccionado cuidadosamente lugares emblemáticos de Guadalajara que no superan este presupuesto. Todos garantizan una experiencia auténtica y deliciosa.

1. Lonches Amparito (Centro Histórico)

Ubicados en el corazón de la ciudad, estos lonches son una parada obligatoria para cualquier transeúnte. Con décadas de historia, ofrecen un sabor inigualable a un precio sumamente económico.

Puedes disfrutar de su clásico lonche de pierna, bañado en salsa, y acompañarlo con una bebida refrescante.

2. Tacos Fish La Paz (Av. La Paz)

Si el antojo es de mariscos, este icónico lugar es la respuesta definitiva. Sus tacos de pescado y camarón capeado son famosos en toda la ciudad por su tamaño generoso.

Con dos tacos estarás más que satisfecho. Si te queda "un huequito" puedes llenarlo con una jericalla o algo más.

3. La Birria de Oro (Centro de Guadalajara)

No puedes visitar Jalisco sin probar su plato insignia. Esta birriería de gran tradición sirve caldo caliente, tortillas recién hechas al momento y salsas caseras.

Los domingos ofrecen su especialidad tatemada, un imperdible para curar cualquier desvelo.

4. Tortas Felipe del Santuario

Frente al histórico templo del Santuario, estas tortas de pierna o lomo, servidas en telera y bañadas en salsa dulce de jitomate, son un clásico reconfortante.

Por no mucho dinero resuelves una comida rápida, deliciosa y llena de nostalgia tapatía, ideal para comer mientras recorres las calles del centro.

5. La Birotería (Barrio de Santa Teresita)

El tradicional barrio de Santa Tere esconde joyas como esta, donde el birote salado es el protagonista indiscutible. Sus lonches de chilaquiles son famosos por su tamaño y sabor.

Con poco gasto, tendrás un desayuno o almuerzo que te dejará sin hambre el resto del día.

Consejos para cuidar tu cartera sin perder el sazón en Guadalajara

¿Cómo aprovechar al máximo tu presupuesto gastronómico en otros puntos de la ciudad? Aquí te dejamos una lista de consejos prácticos para tu próxima salida culinaria:

Planifica tu ruta: Si visitas el centro, camina entre los locales. Lugares emblemáticos como el Mercado San Juan de Dios o el Mercado Corona esconden fondas muy económicas.

Comparte platillos: En los sitios tradicionales, las porciones suelen ser muy abundantes. Compartir te permite probar más variedad de platillos sin gastar de más.

Evita las horas pico: Llegar temprano te asegura un buen lugar para sentarte y, en muchas ocasiones, platillos recién salidos de la olla.

Lleva efectivo siempre: Aunque muchos lugares ya aceptan tarjeta o transferencias, los puestos más tradicionales y económicos prefieren el pago en efectivo.

Revisa los menús del día: Algunas cenadurías y fondas ofrecen paquetes completos que incluyen sopa, plato fuerte, bebida y postre por un precio cerrado muy atractivo.

La gastronomía tapatía demuestra todos los días que no es necesario gastar una fortuna para comer como un verdadero rey. Estos rincones de Guadalajara te esperan con las puertas abiertas y la promesa de cuidar tu economía.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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