Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 23 al 26 de abril

Las noches en Guadalajara están listas para transformarse en una experiencia distinta, donde el cine sale de las salas tradicionales para instalarse bajo el cielo estrellado. En medio de parques, naturaleza y un ambiente completamente familiar, regresa una propuesta que combina entretenimiento, convivencia y accesibilidad, ideal para quienes buscan romper la rutina sin gastar de más.

Del 23 al 26 de abril, el proyecto Cinemalive llevará funciones de cine al aire libre a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, convirtiendo espacios públicos en grandes pantallas para el disfrute de chicos y grandes.

La iniciativa no solo ofrece una alternativa cultural, sino también una oportunidad para compartir momentos especiales en comunidad, con acceso totalmente gratuito.

¿Qué llevar para ver la película?

La experiencia invita a los asistentes a relajarse sobre el pasto, disfrutar de la brisa nocturna y sumergirse en historias inolvidables en un entorno natural.

Para aprovechar al máximo la velada, se recomienda llevar cobijas, tapetes o cojines que hagan más cómoda la estancia. Además, aunque se permite ingresar con alimentos, también habrá una zona de dulcería con palomitas, papas y bebidas, lo que contribuye a mantener vivo este proyecto.

Cartelera de funciones del cine al aire libre

Jueves 23 de abril

Los Juegos del Hambre: En Llamas

Parque Metropolitano — 20:00 horas

Viernes 24 de abril

Igor

Parque Alcalde — 19:45 horas

K-Pop Demon Hunters

Parque Mirador Independencia — 19:45 horas

Sábado 25 de abril

Un chico llamado Charlie Brown

Parque Metropolitano — 19:30 horas

Domingo 26 de abril

El principito

Parque de los Niños y Niñas — 19:30 horas

MF