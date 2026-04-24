Un chofer del transporte público chocó esta mañana contra una camioneta Honda en color azul para después impactarse en el bardal de un centro comercial ubicado cerca de la Glorieta de La Normal en el municipio de Guadalajara.

De acuerdo con información de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, el accidente ocurrió luego de que el chofer de la unidad sufriera un paro cardiaco .

Los detalles del accidente

Antonio Hernández Escoto, oficial de Bomberos de Guadalajara, explicó que, desafortunadamente, la persona al frente del volante falleció.

"Se le dieron maniobras por más de 25 minutos y ese fue el desenlace; a la hora de infartarse, aceleró un poco más, lo que provocó que chocara con el otro vehículo", explicó.

El bombero detalló que la unidad iba sola, pues el conductor habría terminado recién su turno en ruta y acababa de realizar su última parada.

" No hubo personas lesionadas de gravedad, nada más le dio un rozón al vehículo de reciente modelo y salieron ilesos ", añadió Hernández Escoto.

El accidente provocó movilización de elementos de la Policía de Guadalajara, Cruz Verde y los Bomberos, quienes ayudaron en las labores de auxilio.

La unidad del transporte público pertenece a la ruta 631 que recorre de la Glorieta de La Normal hasta la colonia Jardines del Valle .

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FF