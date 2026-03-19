El próximo domingo 22 de marzo, Guadalajara celebrará el Día Municipal del Tejuino con el objetivo de reconocer esta tradicional bebida de origen ancestral, elaborada con maíz fermentado y piloncillo, y que es considerada uno de los principales atractivos gastronómicos y culturales de la ciudad.

En este contexto, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, invitó a la ciudadanía y a las personas que visitan la ciudad desde el extranjero a sumarse a esta festividad, en la que, además de regalar muestras, habrá actividades para toda la familia.

“Este día nos permite cuidar una de las tradiciones más bonitas que tenemos en la ciudad, que es nuestra bebida ancestral, el tejuino, y nos permite promover a los tejuineros y tejuineras de gran tradición en nuestra ciudad”, comentó la alcaldesa.

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Lo que debes saber del Día Municipal del Tejuino 2026

A través de medios oficiales, el gobierno de Guadalajara compartió las actividades que se llevarán a cabo en la zona centro con el objetivo de celebrar al tejuino.

En primer lugar, desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, 30 productores repartirán de forma gratuita más de 25 mil vasos de esta bebida sobre Paseo Alcalde, entre Morelos y avenida Juárez.

Aunque refrescarse con un delicioso vaso de tejuino sin costo es uno de los atractivos que cada año suelen atraer a la ciudadanía, el festejo también contempla otras actividades.

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La Dirección de Turismo tiene proyectadas diversas dinámicas, como talleres infantiles y presentaciones artísticas, para que quienes acudan pasen un rato ameno.

Desde las 9:30 hasta las 14:00 horas, 30 productores repartirán de forma gratuita más de 25 mil vasos de tejuino sobre Paseo Alcalde. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

Entre ellas destaca “Mi Primer Tejuino”, un espacio donde los hijos de tejuineros compartirán con niñas y niños el proceso de preparación de esta bebida, con el objetivo de transmitir el conocimiento y la tradición a nuevas generaciones.

“En esta ocasión, nuevamente habrá algo muy especial: los niños, hijos de tejuineros, estarán preparando tejuino para transmitir la tradición y para que la gente pruebe también lo fácil que es elaborar esta bebida emblemática que nos identifica en todo México, parte de nuestra gastronomía y de lo que distingue a los tapatíos”, señaló María del Refugio Plasencia, directora de Turismo.

El evento también incluirá presentaciones musicales y una muestra de danza prehispánica, actividades que acompañarán la jornada en Paseo Alcalde.

Con estas acciones, el gobierno municipal pretende impulsar la difusión de la gastronomía local y fortalecer la presencia de tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

“Invitamos a las y los tapatíos a disfrutar un vasito de tejuino en Paseo Alcalde, para que lo gocen en familia y puedan disfrutar de diferentes actividades”, dijo Verónica Delgadillo.

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MB

