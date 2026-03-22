Una vez más se reportó la suspensión de la operación de la Línea 4 del Tren Ligero la mañana de este domingo, en al menos dos ocasiones.

El primer incidente fue informado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) a través de sus redes de comunicación oficiales, indicando que a las 6:10 de la mañana se suspendió la circulación del tren debido a una falla en el suministro de energía en la estación Real del Valle.

De inmediato, personal del área de energía acudió al lugar para atender la situación, logrando restablecer el servicio a las 6:30 de la mañana y retomando la operación de los trenes de manera habitual.

Sin embargo, hace unos minutos, Siteur notificó que nuevamente se detuvo la circulación de la Línea 4 por el mismo motivo. "Personal del área de energía se encuentra en la zona para restablecer el servicio", indicó.

Personal del área de energía se encuentra en la zona para restablecer el servicio de la Línea 4. ESPECIAL

Van al menos ocho suspensiones de servicio en la Línea 4 desde diciembre

Esta es, por lo menos, la octava ocasión en la cual se informa de la suspensión momentánea de la Línea 4, por causas ajenas y propias, desde que entró en operaciones en diciembre pasado.

Apenas el pasado jueves se reportó la suspensión del servicio por la misma causa. Ante una falla en el suministro de energía en el intertramo "El Cuervo - Lomas del Sur", el servicio paró alrededor de las 15:30 horas y regresó a sus operaciones habituales hacia las 18:00.

“La operación retoma su curso habitual. Gracias por tu paciencia y comprensión”, informó entonces el sistema a través de sus canales oficiales de comunicación.

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MB