Las capacitaciones a las y los elementos de las distintas corporaciones del Estado continúan recibiendo diversas capacitaciones especializadas, como parte de la formación que se impulsa de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, y en esta ocasión fue impartida por la Policía de España.

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Policía del estado obtuvo conocimientos y habilidades sobre antiexplosivos

Elementos del Escuadrón TEDAX, que refiere a las y los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos, recibieron un curso teórico-práctico de actualización en técnicas para desarticular artefactos explosivos improvisados y protocolos operativos aplicados a escenarios reales, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.

Durante una semana, seis elementos, entre ellos el Comisario General de la Policía del Estado, Juan González Castañeda, obtuvieron conocimientos y habilidades sobre antiexplosivos en el Centro de Prácticas Operativas de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional de España.

Además, los oficiales observaron la realización de técnicas antidisturbios del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), "ejercicio que enriquecerá la perspectiva de la Policía de Jalisco para sus acciones durante la fiesta de fútbol", refirió la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

La secretaría destacó que la Policía Nacional de España cuenta con décadas de experiencia en la atención de este tipo de ataques con explosivos, pues su unidad especializada TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos - Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) fue fundada en 1975, para hacer frente a las acciones criminales de la agrupación terrorista ETA.

España vivió muchos años de terrorismo con los ETAs. Ellos nos enseñaron sus técnicas de cómo atacan un explosivo, sus protocolos y, a su vez, nos involucraron en sus prácticas. El último día fue una práctica interesante para nosotros porque ellos tienen otro tipo de sistema y protocolos a los de nosotros, lo cual absorbimos y vamos a replicar para nuestros demás elementos”, explicó el comandante del escuadrón, Luis Arturo González Piñón.

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Policía del estado fue capacitada por Policía de Colombia en materia de antiterrorismo

Apenas el pasado 17 de marzo se informó de la capacitación recibida en materia de antiterrorismo, conocimientos brindados por el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional de Colombia, con el objetivo de ampliar sus habilidades policiales durante intervenciones vehiculares y operaciones tácticas urbanas.

Grupo TEDAX, clave en la localización de artefactos explosivos

La secretaría recordó también que, ante el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, los elementos TEDAX de la Policía de Jalisco mantienen actualizaciones constantes en tácticas, tecnología y coordinación operativa, con enfoque en eventos masivos.

El grupo interviene en situaciones de alto riesgo como amenazas, localización de artefactos explosivos improvisados, caseros o industriales, manejo de sustancias peligrosas y neutralización de dispositivos sin detonar, actuando bajo protocolos estrictos.

En su labor, utilizan equipo especializado como robots de inspección, trajes antibombas y herramientas tecnológicas que permiten intervenir en condiciones de riesgo, donde cada decisión resulta determinante.

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