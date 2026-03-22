En las primeras horas de este domingo 22 de marzo, elementos de la Base 1 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan se movilizaron a la colonia El Vigía para atender un reporte de incendio en un vehículo.

Al llegar la unidad de Bomberos de Zapopan se localizó a una camioneta de tres toneladas que se encontraba completamente en llamas. El vehículo era utilizado aparentemente para transportar cartón y desechos, por lo que, de inmediato, los elementos realizaron maniobras de extinción y eliminación de riesgos para controlar la situación.

El fuego logró ser controlado utilizando agua a presión, evitando que el incendio se extendiera hacia otros lugares. No se reportaron heridos derivados del incidente.

El hecho fue compartido en redes sociales de Protección Civil y Bomberos de Zapopan con el motivo de mostrar el trabajo para mantener la seguridad de todos los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

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OB