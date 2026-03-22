En las primeras horas de este domingo 22 de marzo, elementos de la Base 1 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan se movilizaron a la colonia El Vigía para atender un reporte de incendio en un vehículo.Al llegar la unidad de Bomberos de Zapopan se localizó a una camioneta de tres toneladas que se encontraba completamente en llamas. El vehículo era utilizado aparentemente para transportar cartón y desechos, por lo que, de inmediato, los elementos realizaron maniobras de extinción y eliminación de riesgos para controlar la situación.El fuego logró ser controlado utilizando agua a presión, evitando que el incendio se extendiera hacia otros lugares. No se reportaron heridos derivados del incidente.El hecho fue compartido en redes sociales de Protección Civil y Bomberos de Zapopan con el motivo de mostrar el trabajo para mantener la seguridad de todos los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB