Las intensas tormentas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) siempre traen consigo el temor de calles convertidas en auténticos ríos debido a las inundaciones. Saber exactamente qué lugares evitar y dónde se acumula el agua es vital para cualquier conductor o peatón tapatío que busque llegar con bien a su hogar.

El mapa actualizado que te salvará de quedar varado

Para responder a esta urgencia climática, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) ha lanzado la versión más reciente de su Mapa Único de Inundaciones (MUI). Este año, la herramienta oficial contabiliza un total de 363 Sitios Recurrentes de Inundación (SRI) en la metrópoli .

De esta alarmante cifra, las autoridades han clasificado 147 puntos como de prioridad alta . Saber quién evalúa este riesgo es clave: los reportes provienen de Protección Civil y Bomberos, encargados de medir la frecuencia y el nivel del agua en cada tormenta.

Los nuevos puntos críticos y cruces que debes esquivar

¿Por qué es crucial revisar esta información hoy? Porque el mapa ha sumado nuevos focos rojos que antes considerabas seguros. Las autoridades metropolitanas identificaron cruces peligrosos que se integran a la lista negra de esta temporada y que podrían sorprenderte en tu trayecto diario.

En el municipio de Guadalajara, el transitado cruce de la Avenida México y López Mateos, en la colonia Ladrón de Guevara, volvió a ser catalogado como zona de alto riesgo . Aunque había salido de la clasificación, las recientes tormentas demostraron que el agua vuelve a acumularse peligrosamente ahí.

Otros municipios también reportan novedades preocupantes. En Tlaquepaque, debes evitar la calle Pedrera y Prolongación Nuevo México; mientras que en Tonalá, el cruce de Juan Escutia y Privada San Jorge se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos y automovilistas locales .

Algunos de los sitios en los que ya no se cuenta con registro de inundaciones incluyen puntos como los siguientes:

Guadalajara

Calle Santa Mónica y Silvestre Revueltas, colonia Artesanos

Tlajomulco de Zúñiga

Arroyo La Culebra y Boulevard Bosques de Santa Anita, colonia Bosque Real.

Paseo Pedreira y Paseo Vilacova, fraccionamiento Pontevedra.

Arroyo Colorado, colonia San Agustín.

Calle Lázaro Cárdenas y Roberto Michel, colonia Zapote del Valle.

Carretera Guadalajara - Chapala y Villa San Remo, colonia Jardines de la Calera.

Fraccionamiento Lomas de San Diego, colonia San Diego.

Loma de Faro y Loma de Calama, colonia Lomas del Sur.

¿Cómo usar la tecnología a tu favor bajo la tormenta?

La gran ventaja de este año es cómo puedes acceder a esta información. El Imeplan logró integrar todo el padrón de inundaciones directamente en Google Maps, permitiendo que cualquier usuario con un teléfono inteligente pueda visualizar las zonas de peligro en tiempo real mientras conduce.

Aunque dependencias como el SIAPA y los ayuntamientos realizan obras de mitigación y desazolve constante, la prevención ciudadana sigue siendo el mejor escudo. Consultar el mapa antes de salir de casa o del trabajo te ayudará a trazar rutas alternas y evitar costosos daños a tu patrimonio.

Como editores en El Informador, te recomendamos guardar el enlace oficial del MUI en tus marcadores. Saber cuándo actuar es vital: en cuanto la lluvia comience a caer con fuerza, tener esta herramienta a la mano marcará la diferencia entre llegar seco a tu destino o esperar horas por una grúa.

Tips rápidos para sobrevivir al temporal:

1) Nunca intentes cruzar pasos a desnivel inundados, el nivel del agua sube en cuestión de minutos.

2) Mantén una mayor distancia con otros vehículos para evitar choques por derrape.

3) Si el agua supera la mitad de tu llanta, apaga el motor y busca un lugar alto.

4) Sigue siempre las alertas oficiales.

ESPECIAL / Google Maps

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Imeplan

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