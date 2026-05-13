El periodista Ignacio Pérez Vega rescató la historia de Sandra Ramírez, quien, tras años de experiencia como maestra de secundaria, ha integrado en su modelo educativo el uso de celulares para enseñar matemáticas. En una nota difundida por el medio UDGTV, se celebró la labor de la educadora que labora en las secundarias Mixta número 39 y la Mixta número 90, ubicadas en el municipio de Tonalá.

Ramírez imparte matemáticas en este par de secundarias de la colonia Jalisco, una materia con cierto estigma y reticencia para las y los alumnos. El desempeño de su vocación inició en 2008, en una época en la que el alumnado no tenía tanto acceso a la telefonía celular. Sin embargo, en la actualidad, todos los estudiantes dentro de sus cursos traen consigo uno de estos dispositivos. Y en lugar de combatir el uso de los teléfonos inteligentes, Ramírez optó por integrarlos a los ejercicios matemáticos que instruye dentro del aula.

"Ahorita todos los alumnos traen un celular, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar eso como una herramienta de trabajo, planear actividades donde el alumno pueda utilizar el celular, pero con un objetivo, haciendo una dinámica, haciendo un juego donde implique el uso del celular, para no estar peleándonos con él, que sea parte de nuestro trabajo; una herramienta más", declaró Ramírez para el medio mencionado.

Otros cambios en las aulas además del celular

Esta postura integradora es contraria a aquellas que buscan delimitar el uso de celulares en menores de edad y especialmente en aulas, en donde se ha impulsado la prohibición en diversas escuelas alrededor del mundo.

Mientras que se debate el uso de estos dispositivos, Ramírez confesó que en donde se percibe un cambio más marcado es en el trato cercano que el docente puede tener con alumnas y alumnos. A 18 años de haber comenzado su carrera, las diferencias son marcadas por protocolos específicos y cuidadosos respecto al trato con el alumnado. De manera que ninguna situación escale a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB