Las condiciones meteorológicas que presenciamos ayer martes 12 de mayo volverán a presentarse durante la jornada de este miércoles en el Área Metropolitana de Guadalajara, es decir, la lluvia regresará, marcando una clara tendencia húmeda que transformará la dinámica urbana y el tráfico en las principales vías.

¿Se repite la lluvia de ayer en la ciudad?

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes, se espera una probabilidad de lluvia que supera el 90 por ciento en diversas zonas de la ciudad. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera durante la mañana y se intensificarán significativamente hacia la tarde , por lo que es vital estar prevenidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha confirmado que esta inestabilidad atmosférica continuará afectando a toda la región occidente del país. Esto se debe principalmente al constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, un factor determinante para el clima actual.

A pesar de las lluvias pronosticadas, el ambiente cálido no dará tregua a los ciudadanos tapatíos . Los termómetros registrarán una temperatura máxima que oscilará entre los 31 y 32 grados Celsius, mientras que la mínima se mantendrá alrededor de los 18 grados, generando una fuerte sensación de bochorno generalizado.

Este peculiar fenómeno responde a la combinación de una onda de calor persistente con diversos canales de baja presión. El choque de estas masas de aire es lo que provoca que, aunque el cielo permanezca nublado, el calor se sienta atrapado en la superficie urbana, incrementando la humedad relativa.

Condiciones específicas para los municipios del AMG

En el municipio de Zapopan, los pronósticos meteorológicos indican un 94 por ciento de probabilidad de lluvias, especialmente después de las 15:00 horas . El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, limitando la entrada directa de los rayos solares y manteniendo un ambiente sumamente bochornoso.

Por su parte, en Tlaquepaque y Tonalá, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica moderada durante la tarde y noche. Se recomienda a toda la población tomar precauciones extremas al transitar por las principales avenidas para evitar accidentes viales derivados del pavimento mojado y la poca visibilidad.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara también advierte que estas condiciones son típicas de la transición hacia la temporada oficial de lluvias. El choque de masas de aire cálido y húmedo es el principal detonante de estos chubascos que refrescan temporalmente la metrópoli.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy

• Lleva paraguas o impermeable: No te confíes del sol matutino ni de los cielos despejados tempraneros; las nubes se agruparán rápidamente después del mediodía y las lluvias te pueden sorprender en tu trayecto de regreso a casa o al salir de la oficina.

• Evita zonas de riesgo: Identifica y rodea los puntos de encharcamiento tradicionales en la ciudad, como los pasos a desnivel, túneles y las avenidas con un conocido historial de inundaciones rápidas durante las tormentas vespertinas que caracterizan a nuestra región.

• Monitorea fuentes oficiales: Mantente siempre atento a las actualizaciones emitidas por Protección Civil Jalisco y a los reportes viales en tiempo real para planificar tus traslados con la debida anticipación, garantizando así tu seguridad y la de tu familia en todo momento.

Para el resto de la semana, los modelos meteorológicos sugieren que las lluvias podrían disminuir gradualmente hacia el fin de semana. Esto dará paso nuevamente a cielos mayormente despejados y a un repunte significativo en las temperaturas máximas en toda la región, devolviendo el clima caluroso habitual.

Te invitamos a seguir consultando los espacios informativos de El Informador para conocer cualquier cambio de última hora en el pronóstico del clima. Mantenerte actualizado te permitirá tomar las mejores decisiones para tu día, evitar contratiempos innecesarios y proteger tu bienestar ante las variaciones climáticas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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