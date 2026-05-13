Línea 5 al Aeropuerto de Guadalajara: estaciones y transbordos confirmados para tu viaje

La construcción de la Línea 5 genera gran expectativa para las y los jaliscienses que buscan llegar o regresar del Aeropuerto de Guadalajara de forma económica y segura. Ante la duda sobre cómo transbordar y cuáles rutas de transporte público formarán parte de este sistema, te compartimos que el proyecto del Gobierno de Jalisco establece que el nuevo corredor concentrará su flujo de pasajeros en un solo nodo estratégico al sur de la ciudad .

El único punto de conexión: Mi Macro Periférico

A diferencia de otros sistemas de movilidad, esta nueva ruta tendrá una sola intersección directa con la red masiva actual. Los usuarios deberán bajar en la estación Carretera a Chapala de Mi Macro Periférico para enlazar con los autobuses que van hacia la terminal aérea.

Aunque el enlace directo es uno solo, las ventajas de la red integrada son enormes para los tapatíos y turistas. Desde Mi Macro Periférico, los pasajeros tienen la posibilidad de conectar con la Línea 1 y la Línea 3 del Tren Ligero, así como con Mi Macro Calzada. Esto significa que una persona puede iniciar su viaje en Zapopan, Tlaquepaque o el centro tapatío, usar el tren, cambiar al sistema de autobuses articulados y, por último, tomar la nueva ruta hacia el aeropuerto.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el cobro de trasbordo entre la Línea 5 y Mi Macro Periférico.

El impacto en la movilidad de Jalisco

La llegada de este proyecto transforma la dinámica de transporte en la región. Durante años, los habitantes dependían de taxis costosos para llegar a la terminal aérea. Ahora, con la integración de la estación Carretera a Chapala, se abre una alternativa accesible. En conclusión, la clave para dominar esta nueva ruta radica en entender su diseño centralizado.

Las estaciones que compondrán la Línea 5 al Aeropuerto son las siguientes:

Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

ESPECIAL

Con la entrada en operación de este sistema, más de 120 mil usuarias y usuarios del transporte público serán beneficiados diariamente .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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