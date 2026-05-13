La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de turbulencia abierta, marcada por revelaciones de espionaje, acusaciones de colusión con el narcotráfico y operaciones militares encubiertas en territorio nacional. Mientras Washington intensifica su narrativa de intervención, el Gobierno de México mantiene un discurso de normalidad diplomática.

El Pentágono y la DEA incrementan la presión sobre el Gobierno de México

De acuerdo a la columna del periodista Carlos Loret de Mola publicada este miércoles 13 de mayo en EL INFORMADOR, la jornada informativa de este martes inició con declaraciones de alto impacto desde el Congreso de Estados Unidos. Pete Hegseth, secretario de Guerra de la administración Trump, lanzó un ultimátum indirecto a las autoridades mexicanas al exigir una mayor ofensiva contra los cárteles de la droga. Hegseth instó a las Fuerzas Armadas de México a que “den un paso al frente para que no tenga que hacerlo Estados Unidos”.

Casi de manera simultánea, Terry Cole, jefe de la DEA, subió el tono de la confrontación al asegurar que la corrupción alcanza los niveles más altos del poder público en el país. Cole afirmó categóricamente que “narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno de México han estado en la cama durante años”.

Además, apuntó Loret de Mola, el titular de la DEA advirtió que el proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, es apenas el preámbulo de una serie de acciones legales contra políticos mexicanos .

Reportan vigilancia aérea de EU sobre Rubén Rocha Moya y operativos de la CIA

La situación escaló por la tarde con reportes de inteligencia que sugieren una pérdida de soberanía operativa en suelo mexicano. Según una investigación de la revista Proceso, de acuerdo al columnista, el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra bajo un esquema de vigilancia extrema por parte de agencias estadounidenses. El reporte señala que el mandatario estatal está resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán, monitoreado permanentemente por un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño vinculados a agencias de inteligencia de EU .

A esta revelación se sumó un informe de la cadena CNN, que asegura que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha iniciado una "guerra secreta" con operativos letales en México . La cadena estadounidense vinculó a la CIA con el ataque con coche bomba que terminó con la vida de Francisco Beltrán “El Payín”, mando medio del Cártel de Sinaloa, ocurrido en Tecámac, Estado de México.

Pese a que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó categóricamente estas versiones, el escepticismo persiste ante la naturaleza históricamente opaca de las operaciones encubiertas de la CIA en el extranjero.

Claudia Sheinbaum rechaza crisis bilateral: “No hay tensión”

Ante este escenario de acusaciones y reportes de incursiones extranjeras, declara Loret de Mola, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó los incidentes durante su conferencia matutina, atribuyendo la narrativa de conflicto a los medios de comunicación y a sus opositores políticos.

“La relación con el Gobierno de Estados Unidos puede tener sus tensiones, pero está bien. No hay tensión bilateral. Yo no lo veo así. No hay tensión bilateral”, afirmó la Mandataria.

Sheinbaum insistió en que las versiones de una crisis profunda provienen de la "comentocracia" y de sectores que apuestan por un quiebre en la diplomacia entre ambos países. “Los adversarios nuestros (...) apuestan a una mala relación entre México y Estados Unidos”, sentenció, contrastando su postura con la agresividad mostrada por los funcionarios del gabinete de Donald Trump a lo largo del día.

Con información de Carlos Loret de Mola

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