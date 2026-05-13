Avanza combate a incendio en Sierra de Quila

Brigadistas de diferentes corporaciones de bomberos de los tres niveles de gobierno continúan combatiendo el incendio forestal que inició el pasado domingo 10 de mayo en el paraje Las Canoas de Cipriano, en los límites de los municipios de Tecolotlán y Tenamaxtlán, en la región de Sierra de Quila.

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Brigadistas combaten el incendio

Debido a la magnitud del incendio, se instaló un puesto de mando unificado por varias instancias de brigadistas para coordinar los trabajos de combate al fuego, los mismos que, según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), se encuentran al 50% de avance.

Antonio Jiménez, director de manejo del fuego de la UEPCBJ, explicó que se tiene estimada una afectación probable de casi 300 hectáreas en la zona por el fuego. “Se está trabajando en dos flancos, ahorita que están activos. Se tiene a 65 personas trabajando en diferentes instancias”. "Hay un aproximado de 290 hectáreas que tenemos afectadas, presupuestadas bajo afectación".

Entre los brigadistas que apoyan en el combate del incendio en la zona están personal del OPD Sierra de Quila

Entre los brigadistas que apoyan en el combate del incendio en la zona están personal del OPD Sierra de Quila, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Junta Intermunicipal del Alto Ayuquila, las Unidades Municipales de Protección Civil y la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), quienes se encuentran coordinando las acciones operativas en la zona.

Factores climáticos provocan que el fuego avance de manera lenta

El brigadista mencionó que el fuego está de manera descendente en la zona; sin embargo, los factores climáticos como las lluvias ocasionales que han caído en los últimos días en el estado han provocado que el fuego avance de manera lenta en la zona. Las autoridades también se han reunido con los alcaldes de la región para informar sobre el comportamiento del incendio y las estrategias implementadas y constantemente realizan sobrevuelos de evaluación para revisar el estatus del incendio. La aeronave Witari brinda soporte logístico y participa en vuelos de reconocimiento y evaluación aérea. Las labores continuarán de forma ininterrumpida para fortalecer el control del incendio y proteger la zona forestal.

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