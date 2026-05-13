La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, se encuentra bajo el resguardo de fuerzas federales. Esta medida se oficializa mientras el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una solicitud formal de detención y extradición en su contra.

Sheinbaum afirmó que se protege la vida del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como la de cualquier mexicano que pudiera estar en riesgo y que solicita el apoyo .

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que fue Rocha Moya quien solicitó protección de elementos federales.

¿Cuánto tiempo tendrá protección Rocha Moya?

"¿Por cuánto tiempo se le dará protección al gobernador con licencia Rubén Rocha?", se le preguntó.

"Se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo. Entonces, como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección y ahora él solicitó protección y se le da igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo", dijo.

"¿El gobernador lo solicitó entonces?", se le insistió.

"Sí", respondió en Palacio Nacional.

Rocha Moya es defendido por Sheinbaum

Rocha Moya pidió licencia temporal de su cargo después de que el Departamento de Justicia de EU vinculó a funcionarios de alto nivel en Sinaloa con delitos de narcotráfico y armas en investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

En ese contexto, Sheinbaum también defendió la legitimidad de la elección de Rocha Moya, en 2021 , al asegurar que no existieron denuncias de violencia o de intervención del crimen que justificaran anular los comicios .

"La elección se validó", sostuvo la Presidenta, al recordar que el Tribunal Electoral confirmó el triunfo del sinaloense. Además, Sheinbaum dijo no tener conocimiento de investigaciones abiertas contra Rocha Moya y reiteró que no hubo pruebas para anular la elección de 2021 . Según reportes de medios nacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó investigaciones relacionadas con la presunta intervención del cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021 en el norteño estado mexicano. Además, la Fiscalía de Asuntos Internacionales habría solicitado información a autoridades estadounidenses sobre señalamientos que vinculan a Rocha Moya con la facción de “Los Chapitos”.

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