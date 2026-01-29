El pago del impuesto predial es uno de los trámites fiscales más importantes para las personas que cuentan con una vivienda propia en Guadalajara, por ello, durante los primeros meses de este 2026, el gobierno municipal habilitó un descuento por pronto pago.

Pagar de forma oportuna el predial no solo evita la generación de recargos, también es fundamental para el financiamiento de servicios públicos municipales y la infraestructura de la localidad, como el mantenimiento del alumbrado, recolección de basura y la mejora de calles y avenidas.

¿Cuál es el último día para aprovechar los descuentos del impuesto predial en Guadalajara?

Los descuentos del 10% por pronto pago del predial y cuotas de mantenimiento de cementerios estarán disponibles hasta el próximo 28 de febrero.

También se mantienen beneficios para sectores vulnerables de la población:

50% de descuento para personas de 60 a 74 años, pensionadas/jubiladas, con discapacidad o viudez, además de mujeres madres de familia —siempre y cuando el inmueble no supere los 3 millones de pesos de valor fiscal y sea propietaria de manera individual—.

60% para personas de 75 a 79 años.

80% para personas mayores a 80 años (sobre el primer $1 millón 123 mil 500 de valor fiscal).

El descuento se aplica de manera automática, siempre que el contribuyente cumpla con los requisitos necesarios.

¿Dónde pagar el predial en Guadalajara?

El pago del impuesto predial puede realizarse presencialmente en alguna de las seis recaudadoras municipales:

Recaudadora No. 1

Miguel Blanco 901, col. Centro.

Recaudadora No. 2

5 de Febrero, col. Las Conchas.

Recaudadora No. 3

Av. Circunvalación Oblatos, 2921, col. Oblatos.

Recaudadora No. 4

Hospital 50, col. El Retiro.

Recaudadora No. 5

Av. Fray Andrés de Urdaneta 1800, col. Jardines de la Cruz.

Recaudadora No. 6

Av. Hidalgo 371, esquina con 16 de Septiembre (subterráneo de la Plaza Tapatía).

El horario habitual es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, sin embargo, del 12 al 28 de febrero se habilitarán horarios especiales, por lo que las recaudadoras operarán de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

El pago del impuesto predial puede realizarse presencialmente en alguna de las seis recaudadoras municipales. ESPECIAL/Gobierno de Guadalajara

¿Cómo pagar el predial en Guadalajara por WhatsApp?

Para comodidad de los contribuyentes, el gobierno de Guadalajara habilitó el pago del predial vía WhatsApp, a través del GuaZap 333-610-1010, el único número telefónico oficial mediante el cual puede efectuarse la transacción.

Para realizar el pago, el usuario deberá mandar un mensaje a dicho número con la palabra "hola" para después seleccionar el municipio de Guadalajara y así activar el asistente virtual que guiará el proceso paso a paso:

Ingresa al WhatsApp del Gobierno de Guadalajara Una vez dentro, escribe un "hola" Elige el municipio de Guadalajara para ser guiado por el asistente virtual en el proceso Escribe el número de la opción Pagos Municipales Después, selecciona Pago Predial e ingresa el número de recaudadora que aparece en tus recibos anteriores Selecciona el tipo de predio, urbano o rústico Finalmente, escribe tu número de cuenta predial El sistema validará tu información y te mostrará el monto a pagar, Si todo es correcto, ingresa al enlace y registra los datos de tu tarjeta

¡Listo! Tu pago se habrá realizado con éxito. Recibirás tu comprobante y podrás descargar tu recibo oficial en las próximas 48 horas.

El pago se puede hacer en los kioskos o módulos fijos, así como a través de la página oficial del municipio, en el siguiente enlace: https://pagonelinea.guadalajara.gob.mx/impuestopredial/#/consulta .

