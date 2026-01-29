Jueves, 29 de Enero 2026

Detienen a tres personas con arma de fuego en Colinas de San Javier

Tres personas fueron detenidas luego de una persecución registrada en el cruce de las avenidas Acueducto y Pablo Neruda, en Zapopan

Por: Jorge Velazco

Autoridades aseguraron armas de fuego, dos vehículos y una motocicleta durante el operativo. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La tarde de este jueves se registró una intensa movilización policiaca en las colonias Colinas de San Javier y Providencia en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, en el cruce de las avenidas Acueducto y Pablo Neruda fueron detenidas tres personas tras una persecución realizada por elementos de seguridad. 

Los detenidos portaban armas de fuego y se les decomisaron dos vehículos y una motocicleta. Los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Zapopan, Policía Estatal y de la Fiscalía del Estado; además, un helicóptero estuvo sobrevolando la zona. Trascendió que los detenidos podrían estar relacionados con robos a negocios y relojes de lujo, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Por motivos de seguridad, la Policía Vial implementó un operativo especial para agilizar la circulación vehicular en la zona. Asimismo, exhortó a la población a evitar la glorieta de la Fuente de Colinas de San Javier y recomendó utilizar la avenida Montevideo como vía alterna, a fin de prevenir congestionamientos y facilitar el tránsito.

     

