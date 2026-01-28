Bridgerton temporada 4: ¿Cuándo y a qué hora se estrena en México?

La espera para miles de fanáticos de la reconocida serie de Netflix "Bridgerton" está por concluir, pues esta semana la primera parte de la cuarta temporada será estrenada en la plataforma de streaming. Si te mueres por saber qué le depara a Benedict en su camino para encontrar esposa, aquí te decimos cuándo y a qué hora llegan los capítulos.

La cuarta entrega de la exitosa producción basada en las novelas de Julia Quinn, ambientadas en el competitivo mercado matrimonial londinense durante la Regencia, estará compuesta por ocho episodios, los cuales se estrenarán divididos en dos partes, en los meses de enero y febrero.

En esta ocasión, la trama se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien, a diferencia de sus hermanos, se ha resistido al matrimonio, llevando una vida de libertinaje. Sin embargo, esto cambia tras el baile de máscaras organizado por su madre, Violet.

En el evento, el artista conoce a la misteriosa "Dama de Plata", de quien queda prendado antes de conocer su identidad. Con un "retelling" del cuento clásico de "Cenicienta", Netflix promete traer una de las historias de amor más emocionantes de los hermanos Bridgerton.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la cuarta temporada de "Bridgerton" en México?

Querido y gentil lector, anota la fecha en el calendario. La primera parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" (capítulos del 1 al 4) se estrenará en la plataforma este jueves 29 de enero.

El lanzamiento seguirá la estrategia global de Netflix en temporadas previas, por lo que la serie estará disponible de forma simultánea en todos los países a partir de la medianoche en la costa oeste de Estados Unidos.

De este modo, en México estará disponible a partir de las 2:00 de la mañana, hora Centro. A partir de esta hora también podrá verse en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Estos son los horarios para otros países:

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 3:00 de la mañana.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 de la mañana.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:00 de la mañana.

¿Cuándo llegará la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" a Netflix?

Tras el estreno de la primera parte, los suscriptores tendrán que esperar cerca de un mes para conocer el desenlace de la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), puesto que Netflix programó el estreno para el jueves 26 de febrero.

