Lemus advierte que ley de infancias trans va en contra de los valores jaliscienses

Luego de que el pleno del Congreso del Estado votara en contra de restituir la Ley del Registro Civil del Estado para permitir que los menores de edad puedan cambiar de identidad de género en su acta de nacimiento sin la necesidad de sus padres y madres, el gobernador Pablo Lemus felicitó a los 22 diputadas y diputados que votaron en contra de la iniciativa, a la que calificó contraria a los valores de Jalisco y de las familias jaliscienses.

“Va en contra de los valores de nuestro Estado. Impulsado por un grupo de diputadas y diputados de Morena, de Futuro, de Hagamos, se trató de imponer, háganme nada más el favor, que niñas y niños pudieran cambiar de sexo en su acta de nacimiento. Esto no lo podemos permitir en Jalisco, esto va en contra de nuestros principios, y felicito a las diputadas y diputados, encabezados por Movimiento Ciudadano, que rechazaron esta ideología que Morena quiere imponer en Jalisco y que las y los jaliscienses no lo podemos permitir”, afirmó.

El mandatario estatal mostró su total rechazo a que los menores de edad tengan la facultad de cambiar de identidad de género; advirtió que, de aprobarse, Morena buscará que consuman bebidas alcohólicas o drogas. Aseguró que “estas ideologías de izquierda radical” provienen de otras partes del mundo, por lo que afirmó que aquí se “defenderá” a las familias de la entidad.

“Yo voy a ser el primero como gobernador de Jalisco en impedirlo: no queremos esas ideologías de Morena en Jalisco […]. Que destituyan a quien quiera destituir por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias, así vamos a ir hasta el final. Que quede claro, en Jalisco, su gobernador, Movimiento Ciudadano defendemos a nuestras niñas y niños y a nuestros valores. Estamos en contra de lo que propone Morena, de una ideología para que niñas y niños puedan cambiar de sexo. Eso no lo podemos permitir en Jalisco”, apuntó.

Ayer, el dictamen fue rechazado con 22 votos a favor de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Partido Verde. Morena, Hagamos y Futuro votaron a favor. Con la iniciativa se buscaba acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó restituir la Ley del Registro Civil del Estado para que los menores de edad puedan cambiar de identidad de género en su acta de nacimiento. Es la tercera ocasión en la que el Congreso del Estado rechaza acatar el mandato del máximo tribunal, tras las votaciones en 2024 y 2025.

En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional la eliminación de la reforma que permitía la modificación del acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida.



