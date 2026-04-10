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Precio de la gasolina HOY, viernes 10 de abril en Guadalajara

Este viernes 10 de abril, este es el precio de los tres principales combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara y en otros municipios

Por: Ámbar Orozco

En esta nota te contamos el precio actualizado de la gasolina (Magna, Premium y el diésel), este viernes 10 de abril de 2026 en la ciudad de Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

En esta nota te contamos el precio actualizado de la gasolina (Magna, Premium y el diésel), este viernes 10 de abril de 2026 en la ciudad de Guadalajara. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Es viernes y los precios de los combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara aún reflejan volatilidad, sobre todo en la gasolina Premium. Que los precios no te tomen por sorpresa, en esta nota te contamos a cuánto sale el litro de la gas en la ciudad tapatía y otros municipios este 10 de abril.

Frente a la frágil y aparente “tregua” entre Estados Unidos e Irán; la apertura del estrecho de Ormuz; y la continuidad de los ataques de Israel al Líbano, el precio de la gasolina en México no para ni de cambiar ni de subir. 

Este último día de la semana, los precios presentan más cambios; la gasolina Premium va al alza, el diésel también sube y la Magna se mantiene prácticamente igual. Si bien se trata de ajustes casi mínimos (de centavos), estos pueden impactar en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.

Lee: Declaración Anual 2026: Así puedes saber si debes declarar ante el SAT

¿Cómo estará el estímulo al IEPS a Premium y Magna?

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto ayer—. 

Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):

  • Magna: 6.70 pesos por litro (100%)
  • Premium: 5.65 pesos por litro (100%)
  • Diésel: 5.97 pesos por litro (81.20%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY viernes 10 de abril

  • Magna
    23.60 pesos por litro
  • Premium
    27.82 pesos por litro (sube ligeramente)
  • Diésel
    28.28 pesos por litro (baja levemente)

Mira: ¿Superpeso continúa? Así cotiza frente al dólar la mañana de este 7 de abril

Precio de la gasolina en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo del municipio. Acá te presentamos tres municipios al interior de Jalisco:

Jalisco

  • Magna: 24.01 pesos
  • Premium: 29.14 pesos
  • Diésel: 28.94 pesos

Guadalajara

  • Magna: 23.91 pesos
  • Premium: 28.59 pesos
  • Diésel: 28.08 pesos

Zapopan

  • Magna: 23.99 pesos
  • Premium: 29.09 pesos
  • Diésel: 28.99 pesos

Tlaquepaque

  • Magna: 23.98 pesos
  • Premium: 29.69 pesos
  • Diésel: 28.79 pesos

Gas natural vehicular

  • Mínimo: 10.99 pesos por litro
  • Promedio: 12.60 pesos por litro
  • Máximo: 14.49 pesos por litro

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

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