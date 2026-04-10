Precio de la gasolina HOY, viernes 10 de abril en Guadalajara

Es viernes y los precios de los combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara aún reflejan volatilidad, sobre todo en la gasolina Premium. Que los precios no te tomen por sorpresa, en esta nota te contamos a cuánto sale el litro de la gas en la ciudad tapatía y otros municipios este 10 de abril.

Frente a la frágil y aparente “tregua” entre Estados Unidos e Irán; la apertura del estrecho de Ormuz; y la continuidad de los ataques de Israel al Líbano, el precio de la gasolina en México no para ni de cambiar ni de subir.

Este último día de la semana, los precios presentan más cambios; la gasolina Premium va al alza, el diésel también sube y la Magna se mantiene prácticamente igual. Si bien se trata de ajustes casi mínimos (de centavos), estos pueden impactar en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.

¿Cómo estará el estímulo al IEPS a Premium y Magna?

Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto ayer—.

Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):

Magna: 6.70 pesos por litro (100%)

Premium: 5.65 pesos por litro (100%)

Diésel: 5.97 pesos por litro (81.20%)

Precio promedio nacional de la gasolina HOY viernes 10 de abril

Magna

23.60 pesos por litro

23.60 pesos por litro Premium

27.82 pesos por litro (sube ligeramente)

27.82 pesos por litro (sube ligeramente) Diésel

28.28 pesos por litro (baja levemente)

Precio de la gasolina en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque

Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo del municipio. Acá te presentamos tres municipios al interior de Jalisco:

Jalisco

Magna: 24.01 pesos

Premium: 29.14 pesos

Diésel: 28.94 pesos

Guadalajara

Magna: 23.91 pesos

Premium: 28.59 pesos

Diésel: 28.08 pesos

Zapopan

Magna: 23.99 pesos

Premium: 29.09 pesos

Diésel: 28.99 pesos

Tlaquepaque

Magna: 23.98 pesos

Premium: 29.69 pesos

Diésel: 28.79 pesos

Gas natural vehicular

Mínimo: 10.99 pesos por litro

Promedio: 12.60 pesos por litro

Máximo: 14.49 pesos por litro

Recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.

Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.

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AO

