Precio de la gasolina HOY, viernes 10 de abril en Guadalajara

Es viernes y los precios de los combustibles al interior del Área Metropolitana de Guadalajara aún reflejan volatilidad, sobre todo en la gasolina Premium. Que los precios no te tomen por sorpresa, en esta nota te contamos a cuánto sale el litro de la gas en la ciudad tapatía y otros municipios este 10 de abril.Frente a la frágil y aparente “tregua” entre Estados Unidos e Irán; la apertura del estrecho de Ormuz; y la continuidad de los ataques de Israel al Líbano, el precio de la gasolina en México no para ni de cambiar ni de subir. Este último día de la semana, los precios presentan más cambios; la gasolina Premium va al alza, el diésel también sube y la Magna se mantiene prácticamente igual. Si bien se trata de ajustes casi mínimos (de centavos), estos pueden impactar en el gasto cotidiano de los conductores tapatíos.Por tercera semana seguida, la Secretaría de Hacienda continúa aplicando un estímulo fiscal del 100% al IEPS en la Magna y la Premium, buscando mitigar el efecto del encarecimiento internacional del petróleo, influido por el previo cierre al estrecho de Ormuz —que fue reabierto ayer—. Cuotas del IEPS (del 4 al 10 de abril):Recuerda que el costo del combustible puede variar dependiendo del municipio. Acá te presentamos tres municipios al interior de Jalisco:JaliscoGuadalajaraZapopanTlaquepaqueGas natural vehicularRecuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene operativos permanentes en todo el país para verificar que las estaciones de servicio despachen litros completos y respeten los precios al público.Antes de cargar gasolina, comparar precios puede ayudarte a ahorrar. Mantente informado y elige la mejor opción que haya en tu ciudad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO